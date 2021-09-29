В Белом доме объяснили, почему вывели войска из Афганистана: "Иначе была бы война"

Пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки заявила, что Байден не оставил военный контингент в США из-за угрозы потенциальных потерь и продолжения войны в Талибаном*.

Президент США Джо Байден вывел американские войска из Афганистана из-за того, что продолжение войны с талибами* "не отвечает интересам народа". Об этом накануне заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки.

Джен упомянула слова высокопоставленных чиновников Пентагона о том, что Байдену советовали оставить часть военных баз в Афганистане. По ее словам, президент понимал, что сохранение контингента не продолжалось бы долго.

Как сообщает ТАСС, Псаки назвала несколько причин, почему Джо Байден отказался от рекомендаций Пентагона:

— сохранение войск в Афганистане означало бы войну с Талибаном*;

— американские военные могли понести потери;

— это не отвечает интересам войск и американского народа.

* "Талибан", талибы — террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.