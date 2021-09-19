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В Белом доме обсудили вмешательство в российские выборы вместе с дипломатами

19 сентября 2021, 18:20  •  33 • Политика
Фото: pixabay.com
Американцы обещали провести расследование
В минувшую пятницу российские дипломаты нанесли официальный визит в Белый дом, где обсудили с руководством США недопустимость вмешательства в выборную кампанию в России. Об этом сообщил посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов в бесееде с РИА "Новости".
Он отметил, что высокопоставленные лица занимают отстраненную позицию в отношении интернет-гигантов. 
Дипломат рассказал, что аналогичная встреча состоялась и в Госдепартаменте Штатов. Американская сторона попросила предоставить дополнительные материалы по фактам вмешательства в российские выборы и на их основании провести служебное расследование.
Антонов указал, что все данные были переданы соответствующим органам в США. Как заявил он, Россия заинтересована в прозрачности выборов, чтобы можно было установить легитимность Думы и отсутствие проблем на выборах.
Напомним, на прошлой неделе в МИД РФ был вызван американский посол Джон Салливан из-за вмешательства во внутренние дела страны. Представитеель министерства Мария Захарова выразила надежду, что американский госслужащий донесет до своего руководства истинные причины претензий со стороны России. 

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