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В Белом доме не стали переживать за политическую судьбу Меркель
30 октября 2018, 04:39 • 12 • В мире
В Вашингтоне заявили, что решение канцлера ФРГ не избираться на следующий срок является внутренним делом страны.
Белый дом считает внутренним делом Германии решение Меркель не переизбираться в 2021 году. Об этом заявила пресс-секретарь президента Сара Сандерс.
В ходе брифинга для журналистов она отметила, что объявление Ангелы Меркель о дальнейших политических планах является внутренним делом Германии.
При этом, указала Сандерс, США продолжат работу с канцлером и намерены продолжать также сотрудничать с Германией.
Ранее немецкий канцлер Ангела Меркель заявила, что не будет выдвигать свою кандидатуру на должность председателя Христианско- демократического союза, но останется главой кабинета министров максимум до 2021 года.
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