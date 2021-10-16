Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Захарова намекнула, о чём с Нуланд разговаривали в Москве за закрытыми дверями
Захарова одной фразой осадила украинский МИД по поводу Поклонской
Спецпредставитель президента США поставил России ядерный ультиматум
В Болгарии предложили решить газовый кризис с помощью Крыма: Способ состоит из д...
Главная / Политика

В Белграде заявили о неприемлемом предложении Москвы по газу

16 октября 2021, 10:50  •  185 • Политика
Фото: Kremlin Pool/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Вучич намеревается подробно обсудить этот вопрос с Путиным
Российская сторона предложила поставлять газ в Сербию по стоимости, расчитанной в большей степени из биржевой цены на топливные фьючерсы – на 70% она бы складывалась, исходя из ситуации на газовом рынке, а оставшиеся 30% высчитывались по нефтяной формуле. Однако, как заявил сербский президент Александр Вучич в эфире TV Prva, подобное предложение со стороны Москвы является неприемлемым. 
Как передает его слова слова РИА "Новости", в таком случае цена за тысячу кубометров газа для Сербии составила $ 790. Позволить себе такие поставки страна была бы не в состоянии.
"Кто это будет оплачивать, кто будет платить за это?", – выразил негодование Вучич.
Сейчас Белград закупает голубое топливо у Москвы напрямую по $ 270 за тысячу кубов, однако в конце года договор между сторонами прекращается. 
Сербия наставивает на закупке газа у России по более низкой цене, исходя из расчета, что 70% стоимости складывается по нефтяной формуле, а 30% – по биржевой. В таком случае за тысячу кубометров топлива пришлось бы заплатить $ 510. Однако, как заявил Вучич, и такое позволить себе страна не в состоянии.
По его словам, сейчас в газовых хранилищах Сербии находится около 268 млн кубов газа, но с наступлением холодов потребление топлива ежедневно возрастает с 6,5 до 8 млн кубометров в сутки. Из-за этого резервы резко сокращаются. В связи с этим, заявил Вучич, его предстоящая встреча с Владимиром Путиным в конце ноября будет иметь крайне важное значение – он собирается договориться с российским президентом об особом предложении для страны по газу.
Сейчас Россия является единственным поставщиком природного газа в Сербию. До этого топливо поступало транзитом через Украину и Венгрию, однако теперь страна получает газ через Болгарию по "Турецкому потоку". 

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





185
Источник
Похожие новости
16 октября 2021, 00:55
"Русские, уезжайте к себе в Россию". В Узбекистане пытаются замять скандал
16 октября 2021, 00:55
Украина готовит "маленькую победоносную войну" против России - политолог
16 октября 2021, 00:55
"Продаётся Украина, дорого": Политолог о попытках США избавиться от Незалежной
16 октября 2021, 04:25
Поклонская отреагировала на идею "испортить ей жизнь" в Кабо-Верде: "Публичное пренебрежение"
16 октября 2021, 02:40
Байден вслед за Псаки повторил неудачное высказывание о Латвии
16 октября 2021, 02:40
ВМС США намекнули, что Россия искажает данные: "Удалой" подошёл к эсминцу сам
Новости партнеров
 
Выбор дня
16 октября 2021, 00:55
"Русские, уезжайте к себе в Россию". В Узбекистане пытаются замять скандал
16 октября 2021, 00:55
Украина готовит "маленькую победоносную войну" против России - политолог
16 октября 2021, 00:55
"Продаётся Украина, дорого": Политолог о попытках США избавиться от Незалеж...
16 октября 2021, 04:25
Поклонская отреагировала на идею "испортить ей жизнь" в Кабо-Верде: "П...
16 октября 2021, 02:40
Байден вслед за Псаки повторил неудачное высказывание о Латвии
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
10 октября 2021, 17:45
Американцам пришлось пойти на уступки ради приезда Нуланд в Россию
10 октября 2021, 09:35
Запад некому кормить: он ждет спасения от России
10 октября 2021, 06:05
"Нельзя отмалчиваться!": Ракетостроитель разоблачил военную хитрость США со спутниками
12 октября 2021, 01:50
Зеленский готовит Украину к тому, на что не решался даже Порошенко – эксперт
15 октября 2021, 09:45
"Это не просто оскорбления": Журналист заявил о "чёрной метке" Кремля Зеленскому
13 октября 2021, 17:30
"Вы в своём уме или нет?": Путин о требованиях Европы по газу
09 октября 2021, 13:10
Американцы шокированы выходкой сотрудников посольства США в России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.