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В Белграде произошел скандал после визита Лаврова

30 декабря 2020, 19:40  •  113 • Политика
Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Варвары осквернили монумент освободителям сербской столицы от немецко-фашистских захватчиков
В ночь на 30 декабря вандалы залили краской Вечный огонь у мемориала "Освободителям Белграда", зажженный пять дней назад президентом Сербии Александром Вучичем и главой МИД РФ Сергеем Лавровым, и оставили оскорбительную надпись на банке. Посольство России в Республике заявило, что потрясено варварским осквернением памятника и выразило надежду на реакцию местных правоохранительных органов, властей столицы и ветеранов.
"Налицо циничная попытка поставить Сербию в один ряд с некоторыми европейскими странами, где война с монументами антифашистам и переписывание истории, к прискорбию, приобрели системный характер", – цитирует заявление дипмиссии RT.
В посольстве допустили, что осквернившие мемориал "маргиналы-отщепенцы действовали по указке извне", а главной целью акции является попытка внести разлад в братские взаимоотношения между народами Сербии и России.
Позже сегодня вице-мэр Белграда Горан Весич дал обещание, что полиция найдет осквернивших памятник.
"Я решительно осуждаю этот жестокий акт, направленный против всех тех, кто героически положил свою жизнь при освобождении Белграда", – написал он в "Фейсбук".
Судя по опубликованной им фотографии, современные варвары, залив огонь, оставили банку из-под краски с надписью "Освободители? Нет, никогда!". Чуть ниже нарисованы перечеркнутые серп и молот.
Напомним, 15 декабря Вучич и Лавров в торжественной обстановке зажгли Вечный огонь, куда была доставлена частица огня у Могилы Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.
"Советские солдаты плечом к плечу с воинами Народно-освободительной армии Югославии героически сражались и проливали кровь за свободу и независимость братьев-славян", – произнес тогда российский министр.

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