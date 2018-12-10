В Бельгии заявили, что Россия пойдет на все ради статуса мировой сверхдержавы

Командующий военными операциями Бельгии Карл Гиллис в интервью газете Paris Match заявил, что Россия на данный момент "представляет для Запада большую угрозу, чем международный терроризм". И она пойдет на все ради статуса мировой сверхдержавы.

В частности, он заявил об этом журналистам по итогам встречи представителей стран Североатлантического альянса и советника главы российского государства по политическим вопросам. Напомним, что эта встреча прошла недавно в Риме.

П о словам Карла Гиллиса, российский представитель сейчас якобы намекнул всем, что Россия собирается стать мировой сверхдержавой. И именно поэтому она разворачивается к Азиатско-Тихоокеанскому региону, который играет огромную роль на планете.