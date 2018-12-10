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В Бельгии заявили, что Россия пойдет на все ради статуса мировой сверхдержавы
10 декабря 2018, 15:09 • 91 • Политика
Командующий военными операциями Бельгии Карл Гиллис в интервью газете Paris Match заявил, что Россия на данный момент "представляет для Запада большую угрозу, чем международный терроризм". И она пойдет на все ради статуса мировой сверхдержавы.
В частности, он заявил об этом журналистам по итогам встречи представителей стран Североатлантического альянса и советника главы российского государства по политическим вопросам. Напомним, что эта встреча прошла недавно в Риме.
По словам Карла Гиллиса, российский представитель сейчас якобы намекнул всем, что Россия собирается стать мировой сверхдержавой. И именно поэтому она разворачивается к Азиатско-Тихоокеанскому региону, который играет огромную роль на планете.
Гиллис также добавил, что российская сторона будет всеми средствами добиваться уважения и признания, в том числе и шантажом.
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