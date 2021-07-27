В Бельгии сообщили о реакции "русского экипажа" на иностранную прививку

В Бельгии начали кампанию по вакцинации против коронавируса иностранных моряков.

В порту Зебрюгге произвели вакцинацию от коронавируса "русского экипажа". По информации агентства Belga, моряки контейнеровоза MSC Joy были провакцинированы однокомпонентной вакциной.

Власти страны объяснили, что проводят вакцинацию иностранцев бесплатно. Уточняется, что прививка производится препаратом Jоhnson&Johnson.

По мнению бельгийских властей, моряки грузовых кораблей стали одной из самых пострадавших категорий, поскольку они, зачастую, не имеют возможности пройти вакцинацию у себя на родине.

О реакции "русского экипажа" на вакцинацию не преминул сообщить бельгийский вице-премьер Винсент Ван Квикенборн. По его словам, русские были благодарны.

"Получившие прививку Johnson & Johnson русские были благодарны за предоставленную возможность защититься от вируса", - приводит его слова РИА Новости.