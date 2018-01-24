В Бельгии прозрели: Санкции направлены не только против России, но и Европы

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Бельгийский депутат призвал отменить антироссийские ограничения.

Настало время для отмены Евросоюзом экономический санкций против РФ, заявил депутат федерального парламента Бельгии Филип Девинтер.

По его словам, санкции ЕС "не только идут вразрез с международным правом, но они также несправедливы и полностью контрпродуктивны для Европы".

Санкции приводят к ежегодным потерям 1,5 миллиарда евро для бельгийских экспортеров. Они лишены возможности поставлять в РФ овощи, фрукты, технологии, военное снаряжение, пояснил парламентарий.

Депутат добавил, что ограничения "служат исключительно геополитической стратегии, целью которой является ослабление не только России, но и Европы".

Филип Девинтер планирует поднять в федеральном парламенте Бельгии вопрос об отмене санкционного режима ЕС против РФ, рассказал он РИА Новостям.