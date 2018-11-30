В Бельгии протестующие жгут автомобили и требуют правительство в отставку

Протестующие люди в желтых жилетах перевернули и подожгли пару полицейских автомобилей в Брюсселе. Толпа недовольна ростом цен на топливо. Люди требуют отставки правительства.

С ейчас несколько сотен митингующих в «желтых жилетах» устроили протесты на ключевых дорогах бельгийской столицы. Таким образом они заблокировали движение в центр города.

Протестующие — все в желтых светоотражающих жилетах. Толпа требует отставки французского и бельгийского премьеров. Народ, как отмечают местные СМИ, недоволен ростом цен на топливо.

Сейчас люди выкладывают на дороги бетонные блоки, а еще переворачивают и поджигают полицейские авто. В настоящее время за крыты шесть крупных туннелей, ведущих к центру города. Информацию об этом сообщают городские власти.

Сама акция, говорят чиновники, не была санкционирована. А люди собрались по призывам в соцсетях.