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В Бельгии протестующие жгут автомобили и требуют правительство в отставку
30 ноября 2018, 17:54 • 61 • В мире
Протестующие люди в желтых жилетах перевернули и подожгли пару полицейских автомобилей в Брюсселе. Толпа недовольна ростом цен на топливо. Люди требуют отставки правительства.
Сейчас несколько сотен митингующих в «желтых жилетах» устроили протесты на ключевых дорогах бельгийской столицы. Таким образом они заблокировали движение в центр города.
Протестующие — все в желтых светоотражающих жилетах. Толпа требует отставки французского и бельгийского премьеров. Народ, как отмечают местные СМИ, недоволен ростом цен на топливо.
Сейчас люди выкладывают на дороги бетонные блоки, а еще переворачивают и поджигают полицейские авто. В настоящее время закрыты шесть крупных туннелей, ведущих к центру города. Информацию об этом сообщают городские власти.
Сама акция, говорят чиновники, не была санкционирована. А люди собрались по призывам в соцсетях.
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