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В Бельгии появились первые жертвы среди «жёлтых жилетов»

19 января 2019, 16:24  •  102 • В мире
А бельгийские суды уже выносят приговоры задержанным протестующим
В Бельгии «жёлтые жилеты» блокируют дороги, не пропускают большегрузные автомобили, атакуют водителей, пытающихся прорваться сквозь блокаду. Бельгийский федеральный профсоюз транспортников Febetra направил министру МВД Питеру де Крему письмо с требованием положить конец беспорядкам.
«Мы хотим, чтобы власти приняли меры и положили конец блокаде. Водители и грузовики подвергаются нападениям, водителей оскорбляют, машины закидывают камнями. Напряжение нарастает», – заявила пресс-секретарь профсоюза Изабелла де Маегт
Де Маегт предупредила, что подобные требования будут выдвигать филиалы профсоюза по всей Бельгии. Бельгийские суды уже выносят первые приговоры задержанным «жёлтым жилетам»: в Брюсселе мужчину приговорили к 100 часам общественных работ.
В противостоянии дальнобойщиков и «жёлтых жилетов» есть первые жертвы. Бельгийская полиция подозревает водителя из Нидерландов в умышленном наезде на 50-летнего демонстранта по имени Рожер, в результате чего последний скончался. Это произошло на трассе Льеж – Маастрихт, недалеко от бельгийско-нидерландской границы, через десять дней после смерти французского водителя в результате ДТП, связанного с протестами «жёлтых жилетов».
Демонстранты надели жилеты с надписью «За Рожера». Сотни сочувствующих вышли на улицы с жёлтыми розами и свечами в руках почтить память погибшего. На арест нидерландского водителя выдан европейский ордер.
Поддержку бельгийцами движения «жёлтых жилетов» объясняют раздражённостью населения высокими ценами на топливо (в Бельгии они одни из самых высоких в Европе) и повышением цен на товары широкого потребления. Бельгийский экономист Филип Дэфей указывает, что больше всего от этого страдают малообеспеченные слои населения, чьи зарплаты растут медленнее цен.
Свою роль сыграл экономический разрыв между бельгийской столицей, которая одновременно является столицей объединённой Европы, и провинциальными районами Бельгии. В Брюсселе зарплата в среднем на €300 выше, рядовые бельгийцы убеждены, что столичные политики игнорируют их проблемы.
Бельгийские «жёлтые жилеты» требуют повышения пенсий, снижения пенсионного возраста и цен на топливо, электричество и воду.
Соб. корр. ФСК
Обзор событий

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