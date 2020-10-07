В Бельгии появилась новая принцесса. Титул ей пришлось отстаивать с тестом ДНК в руках

Бывший король Бельгии долго не признавал свою дочь, но ДНК-исследование развеяло все сомнения. Апелляционный суд принял решение в пользу Дельфины Боэль, которая отныне является полноправным членом королевской семьи.

Её юристы пояснили, что титул нужен женщине для того, чтобы у неё были равные права с остальными принцами и принцессами Бельгии. Теперь простая художница может рассчитывать на свою долю королевского наследства, как и прочие дети Альберта II - правящий король Филипп, принц Лоран и принцесса Астрид.

Также титулы принца и принцессы автоматически получили дети Дельфины - Оскар и Жозефина. А вот о престоле дама даже не мечтает - по бельгийским законам она последняя в очереди на трон.