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В Бельгии математиков в школах заменили физруками

31 августа 2021, 01:20  •  40 • В мире
В Бельгии учителей математики в школах заменили физруками. Квалифицированных педагогов, умеющих считать, отчаянно не хватает.
Член Фламандской ассоциации преподавателей математики Филип Мунс рассказал, что год от года учителей математики в Бельгии всё меньше. В старших классах на десять педагогов, разбирающихся в теоремах и уравнениях, один, максимум два имеют соответствующий диплом. В младших классах подтверждения квалификации нет более чем у половины учителей математики.
В школе учитель с квалификацией магистра в области математики, физики или инженерии - скорее исключение, чем правило.
"Это печальный рекорд", - отметил Мунс.
Он добавил, что, несмотря на скорое начало учебного года, многие образовательные учреждения всё ещё ищут педагогов. Особенно большой дефицит кадров для обучения семиклассников.
По данным за последние два года, примерно 54% бакалавров не изучали математику и не сдавали по ней экзамен, когда получали педагогическое образование, пишет газета De Standaard. Такую ситуацию Мунс назвал драматичной.
"Многие учителя за неимением лучшего ставят перед классом учителя биологии, географии или, ещё хуже, физкультуры", - констатировал педагог.
Ранее в краснодарской школе директор нашёл оригинальное решение проблемы большого количества учеников. Родители возмущены, но есть и те, кто администрацию учебного заведения похвалил. "Директор молодец", - пишут люди.

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