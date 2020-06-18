В BBC пытались заявить о расизме в России, но провалили задание

Автор Telegram-канала "Расстрельный" высказался по поводу статьи в BBC касательно русских и протестов Black Lives Matter. В частности, в публикации с сожалением отмечается, что в России дискриминация по национальности есть, но на это не обращают столько внимания, сколько в США.

"Приведённые в статье истории чернокожих о "недружелюбных взглядах" и "подозрительности русских" бьются одной фразой респондента: "В отличие от Запада, в России нет узаконенного расизма", - заметил автор Telegram-канала.

Напомним, что убийство темнокожего Джорджа Флойда белым полицейским в ходе задержания (а может быть, смерть от остановки сердца в результате приёма ударной дозы наркотиков, обнаруженных во время аутопсии его тела) спровоцировало в США акции протеста, переросшие в массовые беспорядки, столкновения с полицией и откровенные грабежи. Так в жизни Соединённых Штатов была открыта "новая страница истории".