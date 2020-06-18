Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Крым отобрал у Украины козырь по Донбассу: Вопрос водной блокады решён
Киев отменил Минские соглашения. Официально и впервые
"Стыдно быть гусским": Одно напоминание имён кающихся в стиле Ахеджако...
Украинская позиция в Донбассе взмыла в воздух от мощного взрыва: ВСУ подсчитываю...
Главная / Политика

В BBC пытались заявить о расизме в России, но провалили задание

18 июня 2020, 18:00  •  208 • Политика
Telegram-канал "Расстрельный" обратил внимание на публикацию BBC, в которой автор сетует, что протесты Black Lives Matter не дошли до России. По мнению "Расстрельного", издание попыталось таким образом заявить о расизме в нашей стране, но провалило задание, разбившись об одну фразу респондента.
Автор Telegram-канала "Расстрельный" высказался по поводу статьи в BBC касательно русских и протестов Black Lives Matter. В частности, в публикации с сожалением отмечается, что в России дискриминация по национальности есть, но на это не обращают столько внимания, сколько в США.
"Приведённые в статье истории чернокожих о "недружелюбных взглядах" и "подозрительности русских" бьются одной фразой респондента: "В отличие от Запада, в России нет узаконенного расизма", - заметил автор Telegram-канала.
Напомним, что убийство темнокожего Джорджа Флойда белым полицейским в ходе задержания (а может быть, смерть от остановки сердца в результате приёма ударной дозы наркотиков, обнаруженных во время аутопсии его тела) спровоцировало в США акции протеста, переросшие в массовые беспорядки, столкновения с полицией и откровенные грабежи. Так в жизни Соединённых Штатов была открыта "новая страница истории".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



208
Источник
Похожие новости
18 июня 2020, 01:00
Киеву дали срок представить свою позицию по Минским соглашениям
18 июня 2020, 03:00
В Чёрное море проник эсминец США. Русские силы начали комплекс мероприятий: "Всё под контролем"
18 июня 2020, 03:00
"Ждём, когда Трамп потратит миллионы": Американцы высмеяли своего президента из-за туннеля Путина
18 июня 2020, 16:00
Лавров обозначил "красную линию" по Донбассу
18 июня 2020, 10:00
Катастрофа: 20 млн русских просто выкинули из своих квартир. Горбачёв забыл?
18 июня 2020, 16:00
"Запретить дураков": отказ от российской традиции вызвал бунт в Европе
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 июня 2020, 23:00
"Отлично Калинка-малинка сработала": Позорное поражение патруля США в Сирии подверглось насмешкам
16 июня 2020, 00:00
Киев отменил Минские соглашения. Официально и впервые
14 июня 2020, 17:00
Русский лидер перепишет историю мира: Предсказание Парацельса назвали роковым
11 июня 2020, 23:00
Киев накануне Дня России приготовил Москве очередную гадость
16 июня 2020, 01:00
Русские истребители перехватили разведчиков ВВС США. Учения НАТО омрачены
12 июня 2020, 16:00
Лукашенко нашел замену нефти и газу
13 июня 2020, 09:25
Украина получила статус партнера расширенных возможностей НАТО: что это значит
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.