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В BBC пытались заявить о расизме в России, но провалили задание
18 июня 2020, 18:00 • 208 • Политика
Telegram-канал "Расстрельный" обратил внимание на публикацию BBC, в которой автор сетует, что протесты Black Lives Matter не дошли до России. По мнению "Расстрельного", издание попыталось таким образом заявить о расизме в нашей стране, но провалило задание, разбившись об одну фразу респондента.
Автор Telegram-канала "Расстрельный" высказался по поводу статьи в BBC касательно русских и протестов Black Lives Matter. В частности, в публикации с сожалением отмечается, что в России дискриминация по национальности есть, но на это не обращают столько внимания, сколько в США.
"Приведённые в статье истории чернокожих о "недружелюбных взглядах" и "подозрительности русских" бьются одной фразой респондента: "В отличие от Запада, в России нет узаконенного расизма", - заметил автор Telegram-канала.
Напомним, что убийство темнокожего Джорджа Флойда белым полицейским в ходе задержания (а может быть, смерть от остановки сердца в результате приёма ударной дозы наркотиков, обнаруженных во время аутопсии его тела) спровоцировало в США акции протеста, переросшие в массовые беспорядки, столкновения с полицией и откровенные грабежи. Так в жизни Соединённых Штатов была открыта "новая страница истории".
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