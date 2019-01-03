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В Баварии появились гражданские патрули для защиты от «просителей убежища»

03 января 2019, 21:09  •  114 • В мире
Только благодаря эксплуатации темы «нацистского прошлого» немцев заставляют терпеть безобразия нелегальных мигрантов, но всему бывает предел
Автор:
Латышев Сергей
На улицах баварского города Амберг, согласно региональной прессе и социальным сетям, появились патрули «правых радикалов», которые охраняют граждан от избиений и поножовщины со стороны «просителей убежища». Таковы последствия событий 29 декабря. В тот день группа совершенно пьяных мигрантов из мусульманских стран с ножами гонялась по городу, резала и избивала его жителей. Они оказали также сопротивление вынужденной прекратить это «сафари» полиции. От четверых «накачавшихся» шнапсом «юношей» в возрасте 17-19 лет (не факт, что им столько лет на самом деле) из Афганистана, Сирии и Ирана пострадали, по данным полиции, 12 прохожих в районе вокзала и исторического центра Амберга, имевшего рождественско-новогодний вид.
Об инциденте стало широко известно в ФРГ через несколько дней, когда местным властям не удалось его замять.
По официальным данным, мотивы преступления неизвестны. Хотя на самом деле они лежат на поверхности: вопиющее неуважение значительной части «просителей убежища» к хозяевам и властям принявшей их страны, ощущение полнейшей безнаказанности, когда суровые шариатские законы уже не действуют, а европейские предоставляют многочисленные поблажки.
Слоняющиеся мигранты из стран Азии и Африки создают в некоторых местах ощущение того, что это уже не Европа, в том числе и судя по их поведению. Фото: www.globallookpress.com
Сыграло тут, возможно, негативную роль и разочарование в связи с тем, что им приходится жить (пусть и на всём готовом, с бесплатной медициной и приличной приплатой) в общежитиях, а не на виллах с огромными деньгами, выданными в качестве жён блондинками и «Мерседесами» в гараже. Именно так рисовало себе жизнь в ФРГ их дикарское воображение.
У себя на родине за столь разнузданное поведение и употребление алкоголя их бы уже давно лишили жизни, причём самым мучительным образом. В либеральной и просвещённой ФРГ им за это (пока) почти ничего не грозит, что им прекрасно известно. Из этого и проистекал их кураж.

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