Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Я ужасаюсь от мысли, что он дотянется до власти": Байден показал, что...
Сбитая с ног омоновцем выставила условия для прощения
"А ведь это Байден позвонил Путину": Бравада Белого дома обернулась см...
"Сегодня ты звезда Тик-Тока, а завтра…": Полиция повязала блогера, пры...
Главная / Политика

В Башкирии спохватились после окрика на совещании у Путина: "Введение ковид-паспортов заморожено"

28 января 2021, 20:20  •  83 • Политика
В Башкирии приостановили введение "ковидных паспортов" после окрика на совещании у президента России. "Запуск в Башкортостане проекта антиковидных паспортов для тех, кто привился от коронавируса, перенесли", - сообщила пресс-служба главы региона.
После окрика на совещании у президента России Владимира Путина в Башкирии приостановили введение ковид-паспортов. Об этом рассказали в пресс-службе главы региона.
Речь идёт о специальном документе, который подтверждает наличие иммунитета к коронавирусной инфекции COVID-19. По задумке властей Башкирии, на обладателей такого документа не должны были распространяться многие карантинные ограничения. Кроме того, владельцам ковид-паспортов должны были давать скидки на отдых в башкирских санаториях, при покупке абонементов в бассейны и фитнес-центры, а также билетов в театр.
Инициатива вызвала широкий резонанс и возмущение в обществе. Вопрос был даже поднят на сегодняшнем совещании у президента России. В ходе него было отмечено, что введение ковид-паспортов или аналогичных документов недопустимо, так как подрывает доверие граждан к вакцинации.
Запуск в Башкортостане проекта антиковидных паспортов для тех, кто привился от коронавируса, перенесли. Они начнут действовать, когда в республике вакцинируют не менее 25% взрослого населения,
- цитирует РИА "Новости" новое сообщение пресс-службы губернатора Башкирии.
Напомним, что многие видят в появлении ковид-паспортов попытку сегрегации населения на тех, кто уже получил прививку, и на тех, кто по каким-либо причинам не смог её получить. В Москве, а также во многих регионах России выступили против подобной практики.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



83
Источник
Похожие новости
28 января 2021, 05:40
В ПАСЕ испугались правды о Навальном? Слуцкому отключили микрофон прямо на дебатах
28 января 2021, 07:30
"Все будут думать, что меня отравили": Как на самом деле умер "отравленный Кремлём" Исаев
28 января 2021, 07:30
Три факта про "гульфик фюрера": Гаспарян раскрыл Западу глаза на Навального
28 января 2021, 18:30
Украинец внезапно смолк, пытаясь оскорбить русских в ПАСЕ: "Знаете, господа Слуцкий и Толстой"
28 января 2021, 13:00
Госсекретарь США объявил Навального "голосом русских". Русские не промолчали: "Чё не так-то?"
28 января 2021, 01:05
Чёрный лебедь Сбера. России – сгоревшие вклады, миру – новый Google
Новости партнеров
 
Выбор дня
28 января 2021, 05:40
В ПАСЕ испугались правды о Навальном? Слуцкому отключили микрофон прямо на дебатах
28 января 2021, 05:40
«Сколько ж можно позориться?» Зеленский угодил в скандал из-за незнания истории
28 января 2021, 07:30
"Все будут думать, что меня отравили": Как на самом деле умер "отравле...
28 января 2021, 01:05
Русский побывал в Африке и сбежал, "роняя тапки": "Они кладут под поез...
28 января 2021, 02:55
Космос убивает. Главная катастрофа NASA и её последствия
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 января 2021, 11:05
Зачем полез в архивы Штази? Биограф Путина одёрнул Навального
23 января 2021, 19:20
В Киеве началась истерика из-за слов Пушилина: «Проект Новороссия не закрыт!»
25 января 2021, 19:55
Избившего полицейских на акции в Петербурге настигло возмездие: Его судьбу определил суд
25 января 2021, 08:55
Михаил Хазин: У Путина осталась "козырная карта". Жертвы "глобальной чистки" планируют побег
23 января 2021, 19:20
Фарион обещает отомстить русским за Бандеру
24 января 2021, 15:30
Строители "Северного потока – 2" на сделку не пойдут
25 января 2021, 10:45
Россия, помоги! Скандал в Евросоюзе обернулся хаосом
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.