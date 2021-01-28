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В Башкирии спохватились после окрика на совещании у Путина: "Введение ковид-паспортов заморожено"
28 января 2021, 20:20 • 83 • Политика
В Башкирии приостановили введение "ковидных паспортов" после окрика на совещании у президента России. "Запуск в Башкортостане проекта антиковидных паспортов для тех, кто привился от коронавируса, перенесли", - сообщила пресс-служба главы региона.
После окрика на совещании у президента России Владимира Путина в Башкирии приостановили введение ковид-паспортов. Об этом рассказали в пресс-службе главы региона.
Речь идёт о специальном документе, который подтверждает наличие иммунитета к коронавирусной инфекции COVID-19. По задумке властей Башкирии, на обладателей такого документа не должны были распространяться многие карантинные ограничения. Кроме того, владельцам ковид-паспортов должны были давать скидки на отдых в башкирских санаториях, при покупке абонементов в бассейны и фитнес-центры, а также билетов в театр.
Инициатива вызвала широкий резонанс и возмущение в обществе. Вопрос был даже поднят на сегодняшнем совещании у президента России. В ходе него было отмечено, что введение ковид-паспортов или аналогичных документов недопустимо, так как подрывает доверие граждан к вакцинации.
- цитирует РИА "Новости" новое сообщение пресс-службы губернатора Башкирии.
Напомним, что многие видят в появлении ковид-паспортов попытку сегрегации населения на тех, кто уже получил прививку, и на тех, кто по каким-либо причинам не смог её получить. В Москве, а также во многих регионах России выступили против подобной практики.
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