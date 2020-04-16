«В банках своя бюрократия и иерархия»: главе Минэкономики отказали в выдаче беспроцентного кредита

В правительстве решили прибегнуть к ручному управлению, чтобы добиться выполнения своих решений. В четверг утром глава Минэкономразвития Максим Решетников «переоделся» в бизнесмена и попытался получить в нескольких крупных банках беспроцентный кредит. И ему это... не удалось.

Напомним, ранее правительство и Центробанк запустили программу выдачи льготных кредитов для малого и среднего бизнеса на выплату зарплат. Размер кредита определяется исходя из численности занятых и минимального размера оплаты труда (МРОТ). До первого октября компании могут взять кредит на срок до года: первые шесть месяцев ставка будет нулевой, а затем вырастет до четырех процентов. На деле выяснилось, что банки отказываются выдавать предпринимателям льготные кредиты, не желая терять прибыль. Тогда Владимир Путин объявил о гарантиях Внешэкономбанка на эти кредиты в объеме 75 процентов.

- Вчера число выданных кредитов удвоилось, но этого недостаточно. Мы активно зазывали банки в эту программу, но для банков это убыточно, так как административные расходы им приходится брать на себя, - рассказал на заседании правительства в четверг Максим Решетников.

- Что значит убыточно или нет? Это поручение президента! Наладьте ежедневный мониторинг! - возмутился премьер Михаил Мишустин.

Тогда Решетников признался, что утром лично занимался таким мониторингом.

- Я сам вместе с предпринимателями обзванивал горячие линии три линии банков - кредиты получить нельзя. То говорят, что правительство что-то там не приняло, то «звоните позже, в мае кредит выдадим». Разговор с руководством этих банков проведен, коллеги изменили свою позицию. У банков своя бюрократия и иерархия, и она более неповоротлива, чем в других сферах, - заметил Решетников и пообещал, что будет налажен жесткий контроль.

Сейчас в программе выдачи льготных кредитов участвуют 5 банков, в ближайшее время еще 25 банков смогут выдавать такие кредиты, сообщил Михаил Мишустин.

- На рассмотрении в банках заявки более чем на 3,5 миллиардов рублей, но этого мало. Программа рассчитана на 150 миллиардов рублей. Еще раз прошу банки, руководителей финансовых организаций обратить внимание на эту меру, как можно быстрее включиться в эту программу, - заявил Мишустин.

Премьер также напомнил, что предприятия малого бизнеса смогут получить прямые выплаты от государства из расчета 12130 рублей на каждого сотрудника. Речь идет о компаниях, работающих в отраслях, признанных наиболее пострадавшими от коронавируса. Это общепит, сфера услуг, развлечений и гостеприимства, кинотеатры, а также магазины непродовольственной розницы. Полученные деньги можно будет использовать как на выплату зарплат, так и на другие нужды компании, в том числе оплату ЖКХ. Правда, чтобы получить грант, компания должна взять на себя обязательство: сохранить в штате не менее 90 процентов сотрудников. Таким образом правительство хочет сдержать рост безработицы в стране. Первые выплаты начнутся с 18 мая.

- Всего этой программой будет охвачено более полумиллиона представителей малого бизнеса, в котором трудятся более трех миллионов сотрудников, - сказал Мишустин.

Совещание правительства 16 .

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