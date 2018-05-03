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В Балаклее проходит частичная эвакуация жителей из-за пожара на складе боеприпасов
03 мая 2018, 17:39 • 68 • Украина
В связи с пожаром на складе боеприпасов организована частичная эвакуация жителей города Балаклея. Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной государственной администрации.
© black_angel_elvis / Instagram
«Об эвакуации всего города речи не идёт. Эвакуируют улицу Арсенальную и прилегающий к территории арсенала частный сектор», — заявила губернатор Харьковской области Юлия Светличная.
По её словам, принимаются все меры для обеспечения безопасности мирных жителей.
Как передаёт Интерфакс-Украина, мэрия Балаклеи рекомендовала местным жителям забрать детей из школ и детских садов.
Ранее сообщалось, что полиция закрыла въезд в Балаклею после пожара на складе боеприпасов.
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