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В Баку угрожают «неизбежной трагедией армянского народа»

28 марта 2018, 10:39  •  85 • Аналитика
Вокруг Нагорно-Карабахской республики вновь накаляется политическая обстановка. Представители военных ведомств Армении и Азербайджана обменялись весьма резкими заявлениями.



Заместитель министра обороны Азербайджана, генерал-лейтенант Керим Велиев заявил, что «военная операция, которую начнет азербайджанская армия, приведет к полному разгрому вооружённых сил Армении и обернётся неизбежной трагедией армянского народа».


Так он прокомментировал недавнее выступление начальника Генштаба ВС Армении, генерал-полковника Мовсеса Акопяна в эфире армянского Общественного телевидения.


В интервью телекомпании начальник Генштаба республики коснулся 7-летней программы модернизации вооружённых сил страны, целью которой является долгосрочное обеспечение гарантированной безопасности Армении и Нагорного Карабаха от внешней агрессии.

«Все меры, которые запланированы этой программой, должны сдержать противника, а также в некоторой степени не допустить возобновления военных действий. А в случае их возобновления причинить такие потери противнику, чтобы тот был вынужден отказаться от идеи», — рассказал Мовсес Акопян, отметив, что сдерживание не предполагает пассивной обороны, но предусматривает нанесение контрударов.

Подобную тему интервью и такую постановку вопроса едва ли можно считать проявлением агрессивных намерений, особенно в контексте нынешней ситуации.

Напомним, руководство Азербайджана постоянно говорит о силовом решении «карабахского вопроса». Более того, 8 февраля, выступая на съезде партии «Ени Азербайджан», президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил: «Ереван, Зангезур историческая земля азербайджанцев, и они должны вернуться на эти исторические земли. Это наша политическая и стратегическая цель, и мы должны постепенно приближаться к ней».



То есть глава Азербайджана публично объявил стратегической целью своей страны уничтожение соседнего государства и захват его территории.

После подобного рода выступлений обеспокоенность армянского общества вполне понятна, тем более что Баку ведет интенсивные военные приготовления. Как и вопросы, заданные генералу Акопяну сотрудниками телевидения.

И ответ военачальника, нацеленный на то, чтобы успокоить сограждан, прозвучал вполне логично.

«Сдерживание или оборона вовсе не означает, что мы будем сидеть в окопах и ждать, когда противник настигнет нас. Так никогда не было и не будет. Мы предпримем все необходимые шаги, чтобы предотвратить войну. Однако если оценки будут таковыми, что противник в любом случае начнет военные действия, тогда мы нанесем удары, чтобы он не успел перейти к организованному наступлению», — отметил генерал.

Впрочем, в Баку усмотрели в этом выступлении проявление вербальной агрессии. И представитель военного ведомства Азербайджана разразился гневной «отповедью» в которой назвал «фантастикой» 7-летнюю программу Минобороны Армении по модернизации ВС республики а заявления его руководства «смехотворными».

Подтверждением этому Велиев считает боестолкновения 2−5 апреля 2016 г., которые, по его мнению, показали, что «решить этот конфликт можно, и ничто не сломит решимость азербайджанского народа освободить свои территории».

И НКР, по словам генерала, существует исключительно в силу приверженности Азербайджана нормам и принципам международного права.

«Но если вопрос не решится мирным путем, то Азербайджан обязательно воспользуется правом обеспечить свою территориальную целостность посредством любых сил и средств», — предупредил Керим Велиев.

Можно, конечно, предположить, что это обычная словесная пикировка сторон, какая не раз имела место на всем протяжении существования независимых Армении и Азербайджана, и, соответственно, карабахского конфликта.
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Однако упомянутое заявление Ильхама Алиева о захвате Еревана и Зангезура беспрецедентно. А последовательное продолжение и развитие этой темы высокопоставленными азербайджанскими чиновниками (в сочетании с ростом напряженности в зоне конфликта) говорит о том, что это не случайная риторическая комбинация азербайджанского главы, а некий «тренд».

Происходящее в регионе не исчерпывается спецификой только армяно-азербайджанских отношений. Все это напрямую связано с позицией и интересами Турции, являющейся главным покровителем Азербайджана, и России – союзника Армении.

Напомним, что и «четырехдневная война» в апреле 2016 года была остановлена прежде всего усилиями Москвы, интересам которой категорически не отвечает обострение ситуации в Закавказье. В силу этого Россия приложила все силы, чтобы купировать разгорающийся конфликт, оказав давление на Баку, и призвав Ереван к сдержанности.

Отметим, что Азербайджан ко всему прочему является важным экономическим партнером, причем интенсивные торговые отношения с ним Россия поддерживает, в том числе и для того, чтобы иметь возможность влиять на политические тенденции в этой стране.

Однако возможности Москвы в этом смысле с влиянием Анкары на Баку и близко не сравнятся.

Как бы то ни было, крайне трудно предположить, что провокационные заявления Алиева и других представителей азербайджанского руководства сделаны без согласия и одобрения Анкары (а возможно и по ее просьбе).

Зачем это нужно Эрдогану?

Ответ прост. В настоящий момент ситуация в Сирии предельно накалилась, уже имели место столкновения САА и союзников Дамаска с протурецкими бандформированиями исламистов. Сирийские войска даже применили РСЗО БМ-21, чтобы остановить в Идлибе колонну техники, в которой находились турецкие военные. Эрдоган анонсировал наступление на Телль-Рифат, находящийся под контролем сирийцев. Перестрелки протурецких боевиков с правительственными силами уже происходят в южной части кантона Африн. Анкара не скрывает свои претензии, как минимум на Северную Сирию.
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Главным препятствием для реализации Турцией ее захватнических планов в Сирии является Россия.

Исходя из этого, Анкара старается надавить на наше «больное место» — карабахский конфликт, чтобы заставить быть более сговорчивыми. Ситуация в Закавказье, действительно очень непростая. Если учесть, что Грузия так же является турецким партнером, то в случае обострения ситуации Армения может оказаться в фактической блокаде, с единственным «окном» — в Иран.

Конечно, в случае широкомасштабной армяно-азербайджанской войны Россия, выполняя свой союзнический долг, может осуществить операцию по принуждению агрессора к миру, используя акваторию Каспийского моря, а также начав наступление с севера, с территории Дагестана. Но подобный сценарий был бы для нашей страны крайне нежелателен, и сопряжен с множеством негативных последствий.

Именно поэтому провокационные выступления Баку и являются формой давления на нашу страну, рассчитанной на то, что Москва вынуждена будет идти с Турцией на торг по Сирии, чтобы избежать эскалации в Закавказье.

В определенной степени возможность такой ситуации стала результатом политики «умиротворения», которую пыталась реализовать в регионе наша страна. Так, официальный представитель МИД России Мария Захарова, на регулярном брифинге комментируя заявлении Алиева о намерении «вернуть» Ереван и Зангезур, сказала: «В Москве, разумеется, видели выступление президента Азербайджана на съезде правящей партии. Прекрасно знаем, что отношения Азербайджана с соседней Арменией крайне напряженные, и упомянутые высказывания снижению напряженности явно не способствуют».

Если учесть, что Россия – страна-сопредседатель Минской Группы ОБСЕ по Карабаху, а также союзник Армении по ОДКБ, то столь «обтекаемая» реакция на вопиющее заявление Алиева выглядит, мягко говоря, странно.

Стремление не «обострять» формирует у Баку ощущение вседозволенности, а также неадекватное восприятие собственных возможностей. Чем, в определенной степени, и пользуется Анкара.

Между тем, хотя Ильхама Алиева частенько заносит, человек он прагматичный, и играть роль «шахида» даже в интересах Турции он явно не станет. Поэтому Москве, вероятно, следует более твердо обозначать для него рамки. Во избежание необходимости принимать потом неприятные и тяжелые для нас решения.

Начинать можно прямо сейчас. Например, дать четкую оценку заявлениям азербайджанского генерала, угрожающего «неизбежной трагедией» армянскому народу, который является союзником России.
Автор: Борис Джерелиевский

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