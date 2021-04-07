В Баку требуют ответа. В посольство РФ направили письмо с призывом объяснить ситуацию с "Искандером"

В посольство России в Азербайджане направили коллективное письмо с призывом объяснить ситуацию с обломками ракеты "Искандер", которые якобы обнаружили в Нагорном Карабахе. В Баку требуют от Москвы ответа.

Письмо подписали 28 журналистов и блогеров. Они заявили, что хотят услышать официальную позицию российских дипломатов по данному вопросу, сообщает SM News.

Напомним, что ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян пожаловался на российские ракетные комплексы "Искандер", техническое несовершенство которых якобы стало причиной неудачного для республики завершения войны в Карабахе.

Министерство обороны России тогда заявило, что данное оружие в Карабахе не использовалось. В начале апреля Азербайджанское агентство по разминированию территорий сообщило об обнаружении обломков ракеты "Искандер", которые "были найдены при разминировании" города Шуша. Власти Азербайджана даже опубликовали фотографии этих обломков.

Война в Нагорном Карабахе продолжалась с конца сентября по начало ноября 2020 года. Она закончилась тем, что Армения, Азербайджан и Россия (выступает в качестве посредника) подписали трёхстороннее соглашение о мире. Ереван согласился уступить часть территорий в Карабахе, Баку остановил наступление, а Россия разместила своих миротворцев, чтобы исключить новые вспышки насилия.