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В Баку опешили от слов посла Азербайджана о сбитом российском вертолете

13 ноября 2020, 09:10  •  161 • Политика
Фото: МЧС Республики Армения/ТАСС
Дипломат позволил себе неуместное выражение
Посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль оглы спровоцировал настоящий скандал, заявив, что "на войне как на войне", комментируя удар по российскому вертолету Ми-24. После резкого ответа МИД РФ в Азербайджане поспешили прокомментировать ситуацию.
Замглавы Администрации президента Ильхама Алиева Хикмет Гаджиев счел, что дипломат сказал такое некстати. Он также добавил, что Бюльбюль оглы не должен был говорить то, что сказал, о статусе нагорно-карабахского региона Азербайджана, крепко не подумав об этом вопросе.
Гаджиев также обратился к азербайджанским послам за рубежом, порекомендовав им молчать, если они хотят сказать что-то, что не соответствует официальной точке зрения страны, передает агентство "Азертадж".
Ранее Бюльбюль оглы высказался о сбитом азербайджанцами вертолете РФ Ми-24. По его словам, это трагедия, но "на войне как на войне – всякое может быть". В министерстве иностранных дел России возмутились таким поворотом в ситуации. В ведомстве подчеркнули, что если бы Москва следовала принципу, о котором говорил дипломат, то Азербайджану мало бы не показалось.
Азербайджан сбил Ми-24 9 ноября. Два летчика погибли, один выжил, но сильно пострадал.

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