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В Баку назвали условие мира в Нагорном Карабахе
12 октября 2020, 15:10 • 118 • Политика
Власти Азербайджана настаивают на пересмотре состава Минской группы
Для урегулирования нагорно-карабахского конфликта необходима Турция. Без нее установить мир в регионе не получится, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
"Какой вопрос может быть решен без Турции"
– отметил Алиев в эфире турецкого телеканала Haber Global.
По его мнению, нынешний состав Минской группы ОБСЕ, в которую в качестве сопредседателей входят Россия, Франция, США, не отвечает современным реалиям. Для продвижения в переговорном процессе должны быть задействованы силы, действительно имеющие возможность влиять на обстановку в регионе. Сейчас же в дело пытаются вмешиваться страны, которые находятся далеко от Карабаха, но имеют у себя сильные армянские диаспоры.
При этом Алиев подчеркнул, что Азербайджан настроен соблюдать мирное соглашение, достигнутое в Москве. Но "фашистское армянское государство" его нарушает. В частности, по сведениям Алиева, приказ об обстреле Гянджи дал лично премьер-министр Армении Никол Пашинян. В Баку отметили, что удар был нанесен не ракетой "Точка У", а баллистической SCUD ("Эльбрус"), передает РИА "Новости". В результате обстрела погиб 41 мирный житель Гянджи, сообщил Алиев.
Накануне Алиев заявил, что Армения должна благодарить за спасение президента РФ Владимира Путина, который вмешался в ситуацию.
В свою очередь, Ереван обвиняет Баку в нарушении перемирия. Доказывающие это кадры опубликовало Минобороны Армении.
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