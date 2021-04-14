Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Россия отказала Украине
"Тю! Видали мы ту войну в гробу!": Донбасс выбрал Россию - переворот у...
"Сушка" вальнула Boeing": Голландская версия переговоров после кр...
После демарша Эрдогана русским напомнили слова Петра I о "троих", кото...
Главная / Политика

В Баку начались официальные переговоры Лукашенко и Алиева

14 апреля 2021, 12:05  •  98 • Политика
Сегодня утром 14 апреля в Баку начался официальный раунд переговоров между президентами Белоруссии и Азербайджана Александром Лукашенко и Ильхамом Алиевым. Накануне, сразу после прилёта в Азербайджан президенты уже встречались за закрытыми дверями в неофициальной обстановке. Тогда переговоры завершились на полночь.
Сегодня начался официальный этап переговоров на высшем уровне между Александром Лукашенко и Ильхамом Алиевым при участии глав МИД обеих стран. Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в Азербайджан накануне, 13 апреля, и сразу из аэропорта направился на неофициальную часть переговоров с Алиевым за закрытыми дверями. Президенты общались более 5 часов и завершили встречу после полуночи.
Какие именно вопросы обсуждали лидеры двух стран, достоверно неизвестно, но после трёх часов общения, как передали источники, в переговорную комнату передали "толстые стопки документов". Сегодня во время официальной части переговоров основное внимание будет уделено расширению торгово-экономического сотрудничества.
Пик торгового сотрудничества между двумя республиками пришёлся на 2011 год. Тогда товарооборот Белоруссии и Азербайджана превысил 1 миллиард долларов. В прошлом же году этот показатель был на уровне полумиллиарда долларов. Посол Белоруссии в Азербайджане Андрей Равков отметил, что "увеличение экспортного потенциала между нашими государствами - это реальная задача, над которой нужно работать. Этой цели посвящён в том числе и визит главы государства".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



98
Источник
Похожие новости
14 апреля 2021, 01:05
Зачем США гонит корабли в Чёрное море: Баранец выдал неприятное для Украины объяснение
14 апреля 2021, 02:55
Лоферы за тысячу долларов и новое лицо. Журналисты не узнали Порошенко
14 апреля 2021, 01:05
Сенатор в США не смог сдержать эмоций: "Байден, Харрис. При всём уважении, поднимите задницу!"
14 апреля 2021, 02:55
"Байдену лучше высказывать свои озабоченности Зеленскому": В Госдуме оценили переговоры с Путиным
14 апреля 2021, 08:25
Кадыров "поставил" Навального в угол: "Это враг и предатель"
14 апреля 2021, 04:45
Украина назвала себя "границей демократического мира" и позвала на помощь США
Новости партнеров
 
Выбор дня
14 апреля 2021, 01:05
Зачем США гонит корабли в Чёрное море: Баранец выдал неприятное для Украины объяснени...
14 апреля 2021, 02:55
Лоферы за тысячу долларов и новое лицо. Журналисты не узнали Порошенко
14 апреля 2021, 01:05
Сенатор в США не смог сдержать эмоций: "Байден, Харрис. При всём уважении, подни...
14 апреля 2021, 04:45
Хватит и одной дозы: Аргентинских учёных удивил эффект "Спутника V"
14 апреля 2021, 02:55
Британцы ошиблись: Военных из Сибири "перебросили" к границам Украины
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
10 апреля 2021, 17:20
Россия наносит ответный удар: Эрдогана предупредили о последствиях поставок оружия убийцам
09 апреля 2021, 05:35
Высылка дипломатов –это подготовка к войне в Донбассе: Американист просчитал шаги США
10 апреля 2021, 19:10
Британцы предостерегли Запад: "Нам стоит помнить, что Путин сказал с самого начала"
12 апреля 2021, 13:20
Россия отказала Украине
08 апреля 2021, 12:10
Предатели в России пытались сдать Донбасс. И теперь мы обязаны выиграть эту войну - Дугин
11 апреля 2021, 02:30
"Украина развязывает войну, но…": Киеву намекнули на неожиданную альтернативу угрозам
12 апреля 2021, 06:55
"Сушка" вальнула Boeing": Голландская версия переговоров после крушения MH17
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.