В Баку начались официальные переговоры Лукашенко и Алиева

Сегодня утром 14 апреля в Баку начался официальный раунд переговоров между президентами Белоруссии и Азербайджана Александром Лукашенко и Ильхамом Алиевым. Накануне, сразу после прилёта в Азербайджан президенты уже встречались за закрытыми дверями в неофициальной обстановке. Тогда переговоры завершились на полночь.

Сегодня начался официальный этап переговоров на высшем уровне между Александром Лукашенко и Ильхамом Алиевым при участии глав МИД обеих стран. Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в Азербайджан накануне, 13 апреля, и сразу из аэропорта направился на неофициальную часть переговоров с Алиевым за закрытыми дверями. Президенты общались более 5 часов и завершили встречу после полуночи.

Какие именно вопросы обсуждали лидеры двух стран, достоверно неизвестно, но после трёх часов общения, как передали источники, в переговорную комнату передали "толстые стопки документов". Сегодня во время официальной части переговоров основное внимание будет уделено расширению торгово-экономического сотрудничества.

Пик торгового сотрудничества между двумя республиками пришёлся на 2011 год. Тогда товарооборот Белоруссии и Азербайджана превысил 1 миллиард долларов. В прошлом же году этот показатель был на уровне полумиллиарда долларов. Посол Белоруссии в Азербайджане Андрей Равков отметил, что "увеличение экспортного потенциала между нашими государствами - это реальная задача, над которой нужно работать. Этой цели посвящён в том числе и визит главы государства".