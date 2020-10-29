В Бабьем Яру Киева разгромили памятник украинским националистам

В Киеве, в Бабьем Яру неизвестные разгромили памятник украинским националистам и залили обломки красной краской, призванной символизировать кровь.Об этом сообщил телеграм-канал «Украина 24», прилагая соответствующие фото.«На самом памятнике были имена и надпись "Погибли за независимую Украину". В списке имён – фамилия Якова Осташека. Как писал ранее Эдуард Долинский об этом человеке, Яков Осташек – глава ОУН и полиции села Милиево Выжницкого района, организатор погромов и массового убийства евреев», – говорится в заметке.Из фото следует, что гранитная плита, на которой выгравированы фамилии националистов, разбита. Сверху неизвестные разместили молоток и разлили кровавую краску.«И не спрашивайте, почему этот памятник стоял в таком месте. И не мудрено, что нашлись сознательные люди, которые его уничтожили. Вообще это так символично сейчас в Украине – ставить памятники убийцам там, где захоронены их жертвы», – подчёркивается в сообщении.Напомним, Бабий Яр – скорбное место Киева, где в годы оккупации города нацистами были расстреляны сотни тысяч людей. Расстрелы во много осуществляли вспомогавшие немецкой армии формирования украинских националистов. Их наследники в настоящее время не стесняются утверждать, что это неправда, и заявляют, что националистов также расстреливали в Бабьем Яру. Такие случаи, возможно, и встречались, однако, расстреливали их за проступки перед немецкими хозяевами, в чем нет ничего экстраординарного, ведь нацисты расстреливали и своих соотечественников за нарушение своих предписаний. Примечательно, что и действующие украинские политики в памятные дни старательно избегают упоминания о том, что палачами в Бабьем Яру выступали украинские националисты.Ранее у Бабьего Яра последователи украинского национализма изобразили огромную свастику.