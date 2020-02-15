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В Азовском море российские пограничники задержали судно с четырьмя браконьерами из Украины
15 февраля 2020, 14:39 • 45 • В России
Сотрудники ФСБ задержали в западной части Азовского моря небольшое судно с четырьмя украинцами. При себе у них не было никаких документов.
Когда у капитана судна на законных основаниях потребовали остановить, он попытался скрыться.
У браконьеров изъяли 290 экземпляров камбалы. Фото: Пресс-служба погрануправления ФСБ по Крыму и Севастополю
Как сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ по Крыму, на борту сотрудники ведомства нашли 290 экземпляров камбалы и ставную сеть, которой запрещено ловить рыбу.
Ловить рыбу ставной сетью - запрещено. Фото: Пресс-служба погрануправления ФСБ по Крыму и Севастополю
У браконьеров не было при себе никаких судовых и регистрационных документов, в том числе, которые бы разрешали вылов рыбы.
Судно и экипаж доставили в Керчь, чтобы установить личности украинцев и разобраться в ситуации.
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