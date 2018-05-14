В «Азове» выразили неуважение Порошенко

Ветеран добровольческого батальона «Азов» МВД Украины, участвовавшего в силовой операции в Донбассе, Олег Толмачев отказался пожать руку президенту Украины Петру Порошенко на вручении наград победителям международных соревнований между военными Invictus Games.

На записи, которая опубликована в фейсбуке ультраправой организации «Национальный корпус», видно, что Толмачев пожал руку остальным участникам церемонии, но проигнорировал протянутую руку Порошенко, пересказывает ролик издание. Также ветеран не отреагировал на действия президента, когда тот похлопал Толмачева по плечу.

Толмачев присоединился к батальону «Азов» 24 июня 2014 года. Он принимал участие в операциях по штурму Марьинки и Иловайска. Под Мариуполем он получил огнестрельное ранение в большеберцовую кость.

В конце апреля бывший командир ВСУ Владимир Шилов рассказал, что заявления украинских властей о своей сильной армии являются выдумкой.

Он отметил, что Вооруженные силы страны не могли войти в десятку сильнейших армий Европы, поскольку в последнее время ситуация с украинскими военными «сильно ухудшилась». По мнению Шилова, Киев «угробил» все добровольческие движения, а контрактники больше не хотят иметь дело с ВСУ, передает РИА «Новости».

«Если бы у людей была возможность расторгнуть контракт, то 50% моментально бы расторгло и ушло на гражданку. Все действительно плохо. Не дай бог, Россия дернется», — признался военный.

За день до этого Порошенко в фейсбуке написал, что украинская армия является сильнейшей в Европе – среди не входящих в блок НАТО.

«ВСУ вошли в десятки сильнейших армий Европы. Согласно Global Firepower, именно украинская армия является самой сильной на европейском континенте среди вооруженных сил стран — не членов НАТО. Горжусь нашими военными!», — пояснил украинский лидер.

«За последние четыре года нам удалось не просто возродить армию, а превратить ВСУ в одну из самых эффективных армий в Европе, — добавил президент Украины. — Очередное подтверждение этому — участие наших десантников в прохождении курса контрштурмовых действий в Польше, где наши военные показали лучшие результаты».

Опрос жителей Киева на эту тему, сделанный телеканалом NewsOne, продемонстрировал, что у украинцев на этот счет другое мнение.

«В целом оптимистично. Это больше похоже на издевательство над народом», — отметила одна из участниц опроса.

«Ну, это юмор, конечно, юмор. А что же еще? На континенте Антарктида - самая мощная, да», - отметил киевлянин.

«Маразм! Я даже не могу понять, с какой целью он об этом рассказывает», - заявила прохожая на улице.

В Сети также указывали, что украинская армия даже не может нанести весомое поражение самообразованным отрядам самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

В тот же день Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что с момента начала военной операции на востоке страны в 2014 году 554 военнослужащих покончили с собой, передает ФАН.

«С начала проведения АТО [антитеррористической операции] статус участника боевых действий получили почти 326 тыс. человек. 8489 из них получили увечья и ранения, 3784 военнослужащих погибли. При этом за время проведения АТО по меньшей мере 554 человека совершили самоубийство (официальная статистика по состоянию на 01.04.2018)», — написал Матиос.

Он отметил, что украинская сторона в 2018 году выделила 109 млн гривен на мероприятия по психологической реабилитации, социальной и профессиональной адаптации для участников военной операции. Однако, по словам Матиоса, данные деньги не могут быть потрачены по назначению, так как министерство социальной политики Украины не приняло необходимые нормативные документы, передает НСН.

Военный подчеркнул, что стране также не хватает специалистов, которые могли бы заниматься психическим здоровьем военных: по его данным, на Украине немногим больше 300 военных психологов с практическим опытом.

Неделей ранее Объединение офицеров Военно-морских сил (ВМС) Украины обратилось к Петру Порошенко с просьбой предоставить им жилье вместо того, что было оставлено в Крыму. Инициаторы письма отмечают, что никакого прогресса в данном вопросе нет на протяжении четырех лет.

По словам украинских моряков, они, выполняя распоряжение оборонного ведомства страны, оставили в Крыму все свое имущество и служебное жилье, а затем покинули Крым для дальнейшего прохождения военной службы.

«Поражает циничное отношение к военнослужащим и членам их семей, которые остались патриотами своей страны», — указали в письме украинские офицеры.

Украинские моряки выразили надежду на то, что Порошенко решит их проблему и не будет «подталкивать» военных после увольнения возвращаться в Крым и принимать гражданство России для решения квартирного вопроса.

«Все обещания руководства страны по решению этой проблемы так и остались обещаниями, за четыре года не внесено никаких изменений в нормативно-правовые акты, — говорится в обращении.