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В Азербайджане озвучили цель войны в Нагорном Карабахе

08 октября 2020, 12:10  •  12 • Политика
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Баку выдвинул условие прекращения обстрелов в непризнанной республике
В то время пока звучат призывы к противоборствующим сторонам прекратить обстрелы в Нагорном Карабахе, главы двух конкурирующих стран продолжают обвинять друг друга в обострении конфликта и выдвигают требования. В частности, президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, что должна сделать Армения и когда закончится война в регионе.
Огонь нужно перестать вести одновременно с двух сторон и на местах. Также Ереван должен предоставить утвержденный сопредседателями Минской группы ОБСЕ план вывода своих вооруженных сил из Нагорного Карабаха, и тогда будет предпринята попытка перемирия, заявил Ильхам Алиев.
За последние три месяца Армения трижды напала на Азербайджан, отметил он. От ее ракет и бомб погибли около 30 мирных жителей, стране нанесен крупный ущерб, добавил он в эксклюзивном онлайн-интервью телеканалу Euronews.
Рассказал Алиев и об успешном контрнаступления своих военных. По его словам, Баку "удалось освободить часть оккупированных территорий". Также президент назвал цель войны в Карабахе – восстановление территориальной целостности Азербайджана.
В ответ премьер-министр Армении сообщил, что конфликт в непризнанной республике возобновился из-за намерения Азербайджана устроить этническую чистку в регионе. При этом Никол Пашинян допускает прекращение боевых действий. По его словам, в Ереване признают независимость Карабаха, если анализ ситуации покажет, что именно такое решение подходит для разрешения проблемы военного противостояния на территории.

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