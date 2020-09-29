В Азербайджане отрицают потерю самолёта в Карабахе: "Все находятся в строю"

В Азербайджане отрицают потерю военного самолёта в небе над Карабахом. Минобороны страны официально заявило, что информация о подбитом воздушном судне ВВС Азербайджана не соответствует действительности.

Все самолёты азербайджанской армии находятся в строю, - гласит сообщение ведомства.

Ранее пресс-секретарь президента Нагорно-Карабахской Республики Ваграм Погосян сообщил, что над городом Мартуни был сбит самолёт, принадлежащий армии Азербайджана.