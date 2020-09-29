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В Азербайджане отрицают потерю самолёта в Карабахе: "Все находятся в строю"

29 сентября 2020, 11:50  •  27 • Политика
Минобороны Азербайджана опровергло информацию о сбитом в небе над Карабахом военном самолёте. "Все самолёты азербайджанской армии находятся в строю", - гласит официальное заявление.
В Азербайджане отрицают потерю военного самолёта в небе над Карабахом. Минобороны страны официально заявило, что информация о подбитом воздушном судне ВВС Азербайджана не соответствует действительности.
Все самолёты азербайджанской армии находятся в строю, - гласит сообщение ведомства.
Ранее пресс-секретарь президента Нагорно-Карабахской Республики Ваграм Погосян сообщил, что над городом Мартуни был сбит самолёт, принадлежащий армии Азербайджана.

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