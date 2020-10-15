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В Азербайджан прибыли оружие и техника США? В Баку сел самолёт с неизвестным грузом

15 октября 2020, 19:15  •  131 • Политика
США начали переброску оружия и техники для помощи Азербайджану, подозревают в Сети. Причиной стал рейс военно-транспортного самолёта Ан-124 с американской военной базы в Баку.
Азербайджан, предположительно, начал получать оружие и технику из США. На это указывает приземление в Баку военно-транспортного самолёта Ан-124, вылетевшего с американской военной авиабазы "Баграм", расположенной в Афганистане.
В связи с конфликтом в Карабахе официальной информации о целях полёта и грузе военного транспортника получить не удалось. Однако, с учётом вывода американских войск и техники из Афганистана, не исключён сценарий их переброски в новую "горячую точку".
"Тяжёлый транспортный самолёт Ан-124-100 авиакомпании "Антонов" вылетел с авиабазы коалиционных сил "Баграм" в Афганистане и держит курс на Баку. Содержимое его груза неизвестно", - пишет Telegram-канал "Военный обозреватель".
Стоит отметить, что Азербайджан уже активно использует в конфликте в Карабахе турецкие беспилотники. А Турция, как известно, является, в том числе, членом НАТО. В этой связи американская помощь в виде оружия, военной техники, а возможно, и инструкторов, не выглядит такой уж невероятной.
Тем не менее стоит подчеркнуть, что информация о содержании груза на данный момент является чисто спекулятивной. Никаких официальных заявлений ни со стороны США, ни со стороны Азербайджана пока не было.

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