В Азербайджан прибыли оружие и техника США? В Баку сел самолёт с неизвестным грузом

Азербайджан, предположительно, начал получать оружие и технику из США. На это указывает приземление в Баку военно-транспортного самолёта Ан-124, вылетевшего с американской военной авиабазы "Баграм", расположенной в Афганистане.

В связи с конфликтом в Карабахе официальной информации о целях полёта и грузе военного транспортника получить не удалось. Однако, с учётом вывода американских войск и техники из Афганистана, не исключён сценарий их переброски в новую "горячую точку".

"Тяжёлый транспортный самолёт Ан-124-100 авиакомпании "Антонов" вылетел с авиабазы коалиционных сил "Баграм" в Афганистане и держит курс на Баку. Содержимое его груза неизвестно", - пишет Telegram-канал "Военный обозреватель".

Стоит отметить, что Азербайджан уже активно использует в конфликте в Карабахе турецкие беспилотники. А Турция, как известно, является, в том числе, членом НАТО. В этой связи американская помощь в виде оружия, военной техники, а возможно, и инструкторов, не выглядит такой уж невероятной.

Тем не менее стоит подчеркнуть, что информация о содержании груза на данный момент является чисто спекулятивной. Никаких официальных заявлений ни со стороны США, ни со стороны Азербайджана пока не было.