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В Азербайджан прибыли оружие и техника США? В Баку сел самолёт с неизвестным грузом
15 октября 2020, 19:15 • 131 • Политика
США начали переброску оружия и техники для помощи Азербайджану, подозревают в Сети. Причиной стал рейс военно-транспортного самолёта Ан-124 с американской военной базы в Баку.
Азербайджан, предположительно, начал получать оружие и технику из США. На это указывает приземление в Баку военно-транспортного самолёта Ан-124, вылетевшего с американской военной авиабазы "Баграм", расположенной в Афганистане.
В связи с конфликтом в Карабахе официальной информации о целях полёта и грузе военного транспортника получить не удалось. Однако, с учётом вывода американских войск и техники из Афганистана, не исключён сценарий их переброски в новую "горячую точку".
Стоит отметить, что Азербайджан уже активно использует в конфликте в Карабахе турецкие беспилотники. А Турция, как известно, является, в том числе, членом НАТО. В этой связи американская помощь в виде оружия, военной техники, а возможно, и инструкторов, не выглядит такой уж невероятной.
Тем не менее стоит подчеркнуть, что информация о содержании груза на данный момент является чисто спекулятивной. Никаких официальных заявлений ни со стороны США, ни со стороны Азербайджана пока не было.
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