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В Австрии впервые подняли российский триколор над ведомством канцлера

26 августа 2021, 00:20  •  80 • Политика
Christoph Soeder/www.globallookpress.com
Вена сделала политический жест в преддверии встречи с представителем РФ
Вена впервые подняла российский триколор над зданием правительства Австрии – такой жест ведомство канцлера сделало незадолго до встречи министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с Себастьяном Курцем.
Как пишут "Известия", ссылаясь на источники, тем самым Вена выразила уважение к российской делегации, которая приехала на переговоры. 
Это обстоятельство также прокомментировала официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, которая не обошла вниманием поднятый государственный флаг России. Госслужащая также прикрепила соответствующую фотографию в своем телеграм-канале.
Согласно приведенным данным, глава внешнеполитического ведомства РФ прилетел в Вену с рабочим визитом, в ходе которого ему провел переговоры с канцлером и коллегой из австрийского МИД. В рамках визита Лавров также встретится с участниками российско-австрийского форума общественности "Сочинский диалог", вместе с тем министр проведет встречу с представителями местного бизнеса.
В ходе своего недавнего выступления президент РФ Владимир Путин заявил, что Вена является давним ключевым партнером Москвы на европейском пространстве – рынки обеих стран уже давно сотрудничают в РФ, при этом общий объем инвестиций достиг 6 миллиардов долларов. Вместе с тем российский лидер указал на то, что со стороны России также активным образом реализуется схожий поток в экономику европейского государства.

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