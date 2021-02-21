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В Австрии предостерегли ЕС от новых санкций против России

21 февраля 2021, 13:50  •  151 • Политика
Александер Шалленберг. Фото: via www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Европейцев призвали хорошенько все обдумать
Глава австрийского МИД Александер Шалленберг считает, что при введении новых санкций против России ЕС не должен "рубить сук, на котором сам сидит". Об этом он заявил в интервью изданию Welt am Sonntag.
Шалленберг прокомментировал грядущую встречу глав МИД ЕС, касающейся ситуации вокруг Алексея Навального. Они намереваются обсудить "соразмерную реакцию" Европы на заключение оппозиционера в тюрьму. Предположительно, министры собираются попросить Европейскую службу внешних связей представить список лиц и организаций, которым запретят въезд и заморозят их активы на территории Евросоюза.
Дипломат в интервью изданию предостерег ЕС от чрезменой реакции на событие, однако, отметил он, Австрия выступаез за введение санкций. По его словам, санкционный список должен быть "грамотным с политической точки зрения и надежным – с юридической". В противном случае европейцы "срубят сук, на котором сидят", подчеркнул он.
При этом в Австрии должны сохранить двустороннюю политику в отношении России, считает Шалленберг, которая подразумевает диалог и обозначение границ там, где это возможно.
Накануне Алексея Навального признали виновным во втором деле, касабщемся клеветы на ветерана Игната Абраменко – ему назначили штраф в размере 850 тысяч рублей, который должен быть уплачен в течение трех дней. В противном случае, наказание может быть изменено.
По первому делу Навальный должен провести в тюрьме 2 года и 5 месяцев.

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