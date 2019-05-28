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В Австрии объявили дату отставки канцлера Курца и его правительства
28 мая 2019, 00:54 • 11 • В мире
Президент Австрии Александр Ван дер Беллен сообщил о том, что во вторник, 28 мая, он отправит в отставку кабинет министров Себастьяна Курца.
Выступая не специальной пресс-конференции, президент сообщил, что временно исполняющим обязанность канцлера Австрии будет назначен министр финансов, он же – действующий вице-канцлер Хартвиг Лёгер.
Напомним, парламент Австрии впервые за последние 74 года пошел на беспрецедентный шаг, сместив с поста канцлера Себастьяна Курца. Решение Национального совета страны, который вынес вотум недоверия правительству и канцлеру страны, было поддержано 120 депутатами парламента.
Политический кризис в Австрии произошёл после публикации видеозаписи с Ибицы, где лидер Австрийской партии свободы (АПС) Хайнц-Кристиан Штрахе и его помощник Йоханн Гуденус якобы провели переговоры с родственницей "российского олигарха", заинтересованной в покупке пакета акций газеты Kronen Zeitung. В обмен она обещала помочь на выборах в октябре 2018 года.
После этого Себастьян Курц объявил об увольнении главы МВД Херберта Кикла, в результате чего развалилась правящая коалиция, а представители АПС в кабмине освободили свои посты. Оппозиция решила нанести ответный удар при помощи вотума недоверия.
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