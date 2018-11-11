В Австрии обнаружился еще один «русский шпион» - это сотрудник контрразведки

СМИ сообщили о расследовании, которое австрийская прокуратура ведет в отношении сотрудника контрразведки, который подозревается в передаче секретных данных России.

По данным газеты Kronen Zeitung, речь идет о сотруднике австрийского Федерального ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом. Журналисты утверждают, что расследование в его отношении продолжается уже почти год.

Если вина подозреваемого в разглашении гостайны будет доказана, ему грозит до 10 лет тюрьмы. В отличие от предыдущего «русского шпиона», контрразведчик имел доступ к секретным данным в силу своей должности.

Ранее в Австрии обвинили в работе на российскую разведку отставного полковника. 10 ноября он признался в том, что получил за шпионах 300 тысяч евро.