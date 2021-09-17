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В Австрии не пустили в самолет летевшего в Москву наблюдателя
17 сентября 2021, 21:25 • 35 • Политика
Австрийские пограничники не пропустили в самолет генерального секретаря Европейского института омбудсменов Йозефа Зигеля, который должен был стать наблюдателем на выборах депутатов Госдумы в России. Об этом 17 сентября сообщил председатель координационного совета при Общественной палате по контролю за голосованием Максим Григорьев.
«Ожидаемый нами в воскресенье в Общественной палате уважаемый гость — Йозеф Зигель, генеральный секретарь Европейского института омбудсменов, не получил разрешение на выезд в Россию. Австрийские пограничники ему не позволили пройти контроль в аэропорту Вены под предлогом того, что данные о результате его ПЦР не поступили в базу погранслужбы»,— написал он в Telegram.
Григорьев назвал этот инцидент вмешательством не только в выборы, но и в общественный контроль.
Ранее в пятницу наблюдатели Парламентской ассамблеи Организации договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ) высоко оценили уровень организации выборов в ГД. По мнению наблюдателей, граждане начинают доверять системе дистанционного электронного голосования (ДЭГ).
15 сентября глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова сообщила, что примерно 413 тыс. наблюдателей будут принимать участие в выборах. Глава ЦИК также уточняла, что международных наблюдателей будет 250 — они представят 55 государств и 10 международных организаций.
17 сентября голосование началось во всех регионах РФ. В 2021 году выборы в Госдуму впервые проходят в новом, трехдневном, формате. 19 сентября является основным днем голосования, а 17 и 18 сентября — дополнительными. Проголосовать можно как онлайн, так и лично на избирательном участке.
Госдума VIII созыва избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти российских субъектов (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.
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