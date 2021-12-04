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В Австрии начался бунт из-за обязательной вакцинации: На улицы вышло более 40 тысяч человек
04 декабря 2021, 23:50 • 80 • Политика
Более 40 тысяч человек вышли на акцию протеста против обязательной вакцинации в Австрии. В полицейских летят петарды, правоохранители отвечают перцовым спреем.
В столице Австрии проходит многотысячный митинг против объявленной в стране обязательной вакцинации. На улицы Вены вышло более 40 тысяч человек, чтобы высказать несогласие с решением властей.
Речь идёт о постановлении правительства ввести с февраля 2022 года обязательную вакцинацию для жителей старше 12 лет. Для несогласных с этим предусмотрена ответственность в виде штрафа.
На кадрах с акции протеста в Вене видно, как толпа протестующих прорывается сквозь живую цепь правоохранителей. Участники акции размахивают флагами и плакатами с лозунгами против принудительной вакцинации.
- сообщает RT.
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