В Австрии начался бунт из-за обязательной вакцинации: На улицы вышло более 40 тысяч человек

Более 40 тысяч человек вышли на акцию протеста против обязательной вакцинации в Австрии. В полицейских летят петарды, правоохранители отвечают перцовым спреем.

В столице Австрии проходит многотысячный митинг против объявленной в стране обязательной вакцинации. На улицы Вены вышло более 40 тысяч человек, чтобы высказать несогласие с решением властей.

Речь идёт о постановлении правительства ввести с февраля 2022 года обязательную вакцинацию для жителей старше 12 лет. Для несогласных с этим предусмотрена ответственность в виде штрафа.

На кадрах с акции протеста в Вене видно, как толпа протестующих прорывается сквозь живую цепь правоохранителей. Участники акции размахивают флагами и плакатами с лозунгами против принудительной вакцинации.

Демонстранты бросали в полицейских петарды, в ответ против них применили перцовые баллончики. Известно о задержании нескольких человек,

- сообщает RT.