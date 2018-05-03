В Австрии активисты на митинге рассказали европейцам о трагедии в Одессе 2014 года

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ВЕНА, 3 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Памятный митинг по случаю четвертой годовщины поджога Дома профсоюзов в Одессе радикальными националистами прошел в среду в центре Вены. На площади перед Собором святого Стефана активисты общественной гуманитарной организации "Комитет за мир на Украине" при поддержке австрийского антифашистского движения и коммунистической молодежи Австрии рассказали жителям и гостям Вены о трагедии, произошедшей 2 мая 2014 года на Украине.

Участники акции в течение нескольких часов демонстрировали сотням прохожих фотографии событий в Одессе, выражали протест против засилья неонацистов на Украине, преступления которых остаются безнаказанными и не подвергаются тщательному расследованию. Многие австрийцы и представители других стран охотно слушали и внимательно рассматривали фотоснимки с жертвами поджога 2014 года. Большая часть прохожих признавалась, что не слышала об этой трагедии ранее и из-за молчания европейских средств массовой информации собирается теперь изучать хронологию событий с помощью открытых источников в интернете.

"Мы боремся против любого проявления фашизма в мире и, в частности, на Украине, где в 2014 году к власти пришли националистические силы. Ежегодно 2 мая мы организуем в Австрии акцию памяти жертв трагедии в Одессе, когда в 2014 году там были заживо сожжены люди в Доме профсоюзов националистическими силами. С помощью этой акции мы хотим обратить вниманием европейской общественности, что рядом с Европой, в соседней Украине, уже четыре года орудуют ярые националисты, которые выступают против собственного народа и русскоязычного населения", - отметила в беседе с корреспондентом ТАСС координатор "Комитета за мир на Украине" Ярослава Хилер.

Демонстранты также держали в руках плакаты с призывами не допустить произвола радикальных националистов и распространения ненависти на Украине. По замыслу организаторов, митинг в центре Вены должен был указать европейцам, что мир в Европе не означает, что где-то нет войны или где-то не страдают люди, добавила она. "Мы считаем, что Европа и США причастны к тому, что происходит на Украине, и они финансируют националистические силы", - добавила собеседница агентства.

Не обошлось на мирной акции и без инцидентов, когда агрессивно настроенные выходцы из Украины пытались препятствовать митингу, угрожать активистам, применять рукоприкладство и вырывать телефоны из рук. Один из радикально настроенных украинских соотечественников призвал демонстрантов свернуть свою акцию. "Мы вас на Донбассе давили и убивали, теперь из здесь будем давить и убивать", - заявлял украинский провокатор.

В Одессе 2 мая 2014 года радикалы "Правого сектора" (организация запрещена в РФ) и так называемой "самообороны майдана" сожгли палаточный городок на Куликовом поле, где одесситы собирали подписи за проведение референдума о федерализации Украины и придании русскому языку государственного статуса. Сторонники федерализации укрылись в Доме профсоюзов, но радикалы окружили здание и подожгли его. Тогда погибли 48 человек, свыше 200 получили ранения.

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