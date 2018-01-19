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В Австралии украинцы "декоммунизировали" кулинарное шоу

19 января 2018, 23:39  •  98 • В мире
Союзу украинских организаций Австралии удалось убрать "советскую символику" из проморолика передачи "Правила моей кухни".
Украинская диаспора является достаточно громким голосом по всему миру. Заставила она себя услышать и в Австралии.
Там один из национальных телеканалов - Channel 7 был вынужден отредактировать рекламу кулинарного шоу, задевшую чувства выходцев с Украины. Все дело в том, что в проморолике программы "Правила моей кухни" содержалось изображение серпа и молота - символики, традиционно ассоциирующейся с Советским Союзом.
Представители украинской диаспоры в Австралии, как оказалось, склонны терпеть подобное напоминание о коммунистической идеологии и СССР не более, чем политики-"декоммунизаторы" из Верховной рады. В итоге в новой версии проморолика серп и молот были заменены некоей абстрактной желтой фигурой, напоминающей букву "С".
Обо всем этом стало известно благодаря сообщению председателя Союза украинских организаций Австралии Стефана Романова на его странице в Facebook.
"Мы выиграли битву, но не войну! - пишет он. - (Будут) новые попытки использовать серп и молот - они не понимают!"

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