В Австралии украинцы "декоммунизировали" кулинарное шоу

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Союзу украинских организаций Австралии удалось убрать "советскую символику" из проморолика передачи "Правила моей кухни".

Украинская диаспора является достаточно громким голосом по всему миру. Заставила она себя услышать и в Австралии.

Там один из национальных телеканалов - Channel 7 был вынужден отредактировать рекламу кулинарного шоу, задевшую чувства выходцев с Украины. Все дело в том, что в проморолике программы "Правила моей кухни" содержалось изображение серпа и молота - символики, традиционно ассоциирующейся с Советским Союзом.

Представители украинской диаспоры в Австралии, как оказалось, склонны терпеть подобное напоминание о коммунистической идеологии и СССР не более, чем политики-"декоммунизаторы" из Верховной рады. В итоге в новой версии проморолика серп и молот были заменены некоей абстрактной желтой фигурой, напоминающей букву "С".

Обо всем этом стало известно благодаря сообщению председателя Союза украинских организаций Австралии Стефана Романова на его странице в Facebook.

"Мы выиграли битву, но не войну! - пишет он. - (Будут) новые попытки использовать серп и молот - они не понимают!"