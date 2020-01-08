В Австралии приговорили к смерти 10 тысяч верблюдов: Власти оправдываются лесными пожарами

Власти Австралии приговорили к смерти около 10 тысяч диких верблюдов, проживающих на северо-западе континента. Причиной стали ужасные лесные пожары, бушующие в австралийских штатах Новый Южный Уэльс и Виктория. Подробности сообщает издание The Hill со ссылкой на члена правления региона Мариту Бейкер.

По её словам, из-за полыхающих на континенте лесных пожаров верблюды лишились привычных источников воды. В результате животные начали массово выходить к людям в поисках питья. Это повергло местные поселения в хаос.

"Нам плохо, потому что приходят верблюды, сносят заборы, пытаются попасть в дома, ломают кондиционеры", - объяснила Мариту Бейкер.

В этой связи Государственный департамент окружающей среды и водных ресурсов Австралии выделит вертолёты для уничтожения животных. Всего планируется убить порядка 10 тысяч верблюдов. После этого тела животных собираются сжечь.