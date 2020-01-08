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В Австралии приговорили к смерти 10 тысяч верблюдов: Власти оправдываются лесными пожарами
08 января 2020, 11:39 • 66 • Политика
Австралийские власти убьют тысячи верблюдов из-за нехватки воды. "Нам плохо, потому что приходят верблюды, сносят заборы, пытаются попасть в дома, ломают кондиционеры", - оправдала уничтожение животных австралийский политик.
Власти Австралии приговорили к смерти около 10 тысяч диких верблюдов, проживающих на северо-западе континента. Причиной стали ужасные лесные пожары, бушующие в австралийских штатах Новый Южный Уэльс и Виктория. Подробности сообщает издание The Hill со ссылкой на члена правления региона Мариту Бейкер.
По её словам, из-за полыхающих на континенте лесных пожаров верблюды лишились привычных источников воды. В результате животные начали массово выходить к людям в поисках питья. Это повергло местные поселения в хаос.
В этой связи Государственный департамент окружающей среды и водных ресурсов Австралии выделит вертолёты для уничтожения животных. Всего планируется убить порядка 10 тысяч верблюдов. После этого тела животных собираются сжечь.
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