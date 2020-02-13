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В Австралии: Китай строит новую зарубежную военную базу

13 февраля 2020, 12:24  •  88 • Аналитика

Австралийское подразделение американского медиахолдинга News Corp опубликовало доклад, в котором рассказывается о возможном появлении секретной китайской военной базы в Камбодже. Эта информация сразу взбудоражила австралийскую общественность.


В настоящее время неподалеку от популярного камбоджийского курорта Дара Сакор в районе Кох Конга строится аэропорт. Авторы доклада утверждают, что на самом деле за вывеской аэропорта скрывается секретная военная база Китая. Конечно, такая информация интригует. Ведь нет никаких сомнений в стремлении Китая к расширению своего политического и экономического присутствия в странах Юго-Восточной Азии.



Камбоджа является одной из наиболее подходящих стран для присутствия КНР на Индокитайском полуострове, который Поднебесная всегда считала своей законной сферой влияния. Можно вспомнить и о поддержке в свое время маоистским Китаем «красных кхмеров» Пол Пота, и о прокитайских вооруженных повстанческих формированиях, действовавших в 1940-е – 1980-е годы в каждой стране Юго-Восточной Азии. Поэтому и планы КНР по строительству военной базы выглядят вполне естественно.

Тем более, что летом 2019 года прошла информация о подписании китайским руководством и правительством Камбоджи секретного соглашения об использовании ВМС Китая камбоджийской военно-морской базе в Реаме. Якобы в течение ближайших тридцати лет китайские военные корабли получат прямой доступ на эту базу и смогут ее использовать в целях укрепления обороноспособности Китая. Впрочем, представители властей Камбоджи официально опровергли эти сообщения.


Камбоджа, наряду с Мьянмой, относится к тем странам Индокитая, в которых КНР имеет наибольшее влияние. Ведь Таиланд все же - близкий союзник США, а Лаос испытывает сильное влияние соседнего Вьетнама - давнего регионального противника Китая.

Понятны и опасения австралийцев - Южный Индокитай находится к Австралии все же куда ближе в географическом плане, чем КНР. И то, что китайцы якобы подбираются все ближе и ближе к Австралии, не может не вызывать тревожных мыслей у австралийской общественности, которая, к тому же, еще и настраивается против Китая старшими союзниками Австралии - США и Великобританией.

Однако в распоряжении The Drive оказались спутниковые снимки с высоким разрешением. По мнению автора популярного издания The Drive Тайлера Роговэя, анализ этих снимков ставит под сомнение правдивость доклада о строительстве китайской военной базы.

В News Corp утверждают, что размеры строящегося аэропорта, в том числе и взлетно-посадочных полос, очень велики и явно не соотносятся со скромными потребностями соседнего курорта. Да и местного населения в окрестностях аэропорта не столь много, чтобы ему требовался такой объект.

Но Роговэй считает, что ничего удивительного в таких размерах ВПП нет – в странах с жарким климатом так и предпочитают строить. Аэропорт по официальной информации будет рассчитан на прием самых разных самолетов – от региональных турбовинтовых до крупных международных лайнеров. Но по китайским военным стандартам аэродром как раз мал.


Нет никаких свидетельств и о повышенной секретности объекта. Например, в соседний курорт ведет прямая хорошая дорога, никаких постов усиленной охраны не наблюдается, как не наблюдается и признаков строительства других объектов военной инфраструктуры, которые неизбежно должны присутствовать на подобной базе.

Кстати, соседний курорт и его пристань развиваются при поддержке китайских инвестиций, поэтому вполне вероятно, что Китай действительно вкладывается и в строительство аэропорта, но отнюдь не с военными целями. Появление крупного аэропорта, способного принимать международные рейсы, может увеличить популярность курорта у иностранных туристов и привести к ощутимому росту доходов камбоджийской казны и китайских инвесторов.

Экономическое присутствие Китая в Камбодже очень ощущается. И Китай заинтересован в его расширении, поскольку масштабные инвестиции позволяют влиять на камбоджийскую политику ничуть не меньше, а то и больше. чем наличие военной базы на территории страны. Используя стратегию «мягкого внедрения» с помощью бизнес-инвестиций и торговли, Китай добивается в странах Азии и Африки очень серьезных успехов. Хотя, конечно, исключать вероятности использования в будущем строящегося аэродрома и для нужд китайских военно-воздушных сил нельзя. Но ведь практически любой гражданский аэродром в случае необходимости может быть переформатирован для военных нужд и объект в Камбодже – не исключение.

До недавнего времени у Китая вообще не было зарубежных военных баз, что не мешало ему влиять на политику многих стран довольно сильно. Но затем КНР решилась на создание первой военной базы в Джибути на северо-востоке Африки. Но Джибути – несколько другой регион, географически удаленный от Китая, к тому же китайским кораблям, оперирующим в Индийском океане, действительно был нужен пункт поддержки.



В Камбодже – другая ситуация. Во-первых, страна и так находится близко от Китая. Во-вторых, китайская военная база в этой стране не способствовала бы росту доверия к КНР в регионе. Ведь и так китайская активность в Юго-Восточной Азии вызывает очень большие подозрения не только у США, но и у многих стран региона, например – у соседнего с Камбоджей Вьетнама. В Ханое даже подзабыли давнюю историческую обиду на американцев и пошли на нормализацию отношений с США, только бы иметь возможность защиты от Китая.
Илья Полонский

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