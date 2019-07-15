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В авиакатастрофе в Подмосковье погибли пилоты, учившие Путина летать на мотодельтаплане

15 июля 2019, 13:54  •  160 • В России

- Сколько мы с вами летаем? Год? - повернулся Путин к Игорю Никитину, когда его спросили - какой у вас стаж полетов на мотодельтаплане?

- Полтора года уже, - уточнил глава Федерации сверхлегкой авиации.

Несколько минут назад они выбрались из мотодельтаплана, за которым над салехардской Обью поднимались на крыло молодые стерхи. Это было семь лет назад, во время знаменитого экологического эксперимента.

Тогда на высоте 300 метров над землей в дельтаплане Путин и Никитин были вдвоем. По сути, можно сказать, что жизнь президента была в руках его напарника. А до этого Никитин полтора года обучал Путина навыкам обращения с этим дельталетом.

Глава Федерации сверхлегкой авиации Игорь Никитин.

В воскресенье, находясь за штурвалом куда более надежного устройства - вертолета Robinson, Никитин разбился под Солнечногорском возле села Барское-Мелечкино.

- Мне позвонили, спросили - смогу ли обучить управлению одного курсанта, - рассказывал он в 2012 году журналистам. - Сразу предупредили: ученик будет не из простых. Но кто именно, не сказали. Вместо этого попросили явиться к месту обучения вместе с техникой. И прихватить с собой костюм на мужчину среднего роста и крепкого телосложения. Если честно, не сильно удивился, увидев Путина. Я предполагал нечто подобное.

Вертолет, в котором находился 66-летний Никитин и его коллега 58-летний Олег Чернигин, так же участвовавший в обучении президента полетам, взлетел с аэродрома планерного клуба в деревне Шевлино на Истринском водохранилище. По словам очевидцев, в момент аварии пилоты пытались посадить вертолет, но тот рухнул на землю и от удара развалился. Оба летчика погибли.

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