«В атмосфере недоверия»: что обсудят лидеры стран НАТО на саммите в Брюсселе

11—12 июля в Брюсселе состоится саммит НАТО. На повестке форума — сдерживание России, сотрудничество США и ЕС в области безопасности, создание новых командных структур, вопросы расширения блока. Однако, по мнению экспертов, главной темой станут требования Вашингтона к своим союзникам повысить расходы на оборону. Вряд ли останется без внимания и предстоящая встреча Дональда Трампа и Владимира Путина. Каких результатов ожидать от переговоров лидеров стран — членов Североатлантического альянса, выяснял RT.

«Система крышевания»

11—12 июля 2018 года в столице Бельгии Брюсселе состоится саммит НАТО. В течение двух дней лидеры стран — членов Североатлантического альянса должны обсудить ключевые вопросы функционирования военного блока. Среди множества проблем, вынесенных на повестку дня, наибольшее внимание мировых СМИ привлекла дискуссия об увеличении трат на оборону.

Тезис, что Вашингтон переплачивает за оборону других стран НАТО, был одним из основных во внешнеполитической программе Дональда Трампа, ещё когда он являлся кандидатом в президенты США. Придя к власти, он не изменил своего мнения. Так, европейские и американские медиа сообщили, что американский лидер в преддверии переговоров в Брюсселе направил письма премьерам Германии, Испании, Италии, Португалии, Норвегии, Бельгии, Нидерландов и Люксембурга, заявив, что они должны увеличить военные расходы.

«Германии нужно тратить больше денег. Испании, Франции. То, как они обходятся с США, несправедливо», — заявил американский лидер, общаясь с прессой, ещё 30 июня.

«Трамп, похоже, до сих пор считает НАТО неким клубом, в котором нужно платить членские взносы, или системой крышевания, где США выполняют всю работу, защищая этих нахлебников-европейцев, которые и в ус не дуют, — заявил The New York Times Дерек Шолле, исполнительный вице-президент по вопросам политики безопасности и обороны Германского фонда Маршалла. — Теперь он намекает, что будут последствия».

В нынешнем году военный бюджет Соединённых Штатов на 2018 год составил $692 млрд, что в два раза превышает траты на оборону остальных 28 членов НАТО. В 2006 году на саммите Североатлантического альянса в Риге была поставлена цель: достичь того, чтобы все страны-члены, за исключением не имеющей вооружённых сил Исландии, тратили на оборону не менее 2% своего ВВП. Однако к 2017 году этот норматив выполняли, кроме Соединённых Штатов, лишь Греция, Великобритания, Эстония и Польша.

Не лучше обстоят дела с другой заявленной целью — довести расходы на приобретение военной техники до 20% от всех трат каждой страны на оборону. Не справились с этой задачей Германия, Канада, Испания, Латвия, Нидерланды, Греция, Венгрия, Дания, Чехия, Португалия, Хорватия, Черногория, Албания, Бельгия и Словения.

«Некоторые американские союзники по НАТО не скрывают, что у них нет желания повышать оборонные расходы, — заявил в интервью RT руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк. — Вашингтон же посылает сигналы, что снизит своё военное присутствие в Европе, ограничит участие в учениях, что не может не беспокоить европейских союзников США, привыкших к халяве и к тому, что Америка платит за их оборону».

В преддверии саммита НАТО генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг также высказался по болезненному вопросу расходов на оборону и наметил новые финансовые горизонты для стран-членов.

«Мы ожидаем, что европейские союзники и Канада дополнительно выделят $266 млрд на оборону до 2024 года», — заявил Столтенберг.

Строптивая Европа

Отношения Соединённых Штатов и их союзников по НАТО серьёзно ухудшились в последние месяцы. С лидерами Франции, Германии, Великобритании и Канады Трамп уже встречался месяц назад на саммите G7 в Квебеке. Тогда американский лидер покинул форум до подписания итогового коммюнике. США за это время уже успели ввести заградительные тарифы на ряд европейских и канадских товаров, мотивируя это тем, что прежний таможенный режим слишком благоприятствовал союзникам.

«Фактически члены НАТО оказались под санкциями, — отметил в беседе с RT директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов. — Можно предположить, что саммит будет проходить в атмосфере недоверия, эпохальных решений от него не стоит ожидать».

Взаимодействие с Соединёнными Штатами обсуждалось на саммите ЕС в Брюсселе 28—29 июня. Тогда в своём письме, разосланном европейским лидерам, глава Европейского совета Дональд Туск призвал «готовиться к худшему» в трансатлантических отношениях.

По мнению экспертов, ещё один узел противоречий — ухудшившиеся отношения между остальными членами альянса и Анкарой, а также усилившиеся трения между Грецией и Турцией в приграничных водах этих государств.

Однако, несмотря на проблемы, на саммите НАТО планируется, что генсек Йенс Столтенберг подпишет совместную декларацию с Туском и председателем Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером о расширении сотрудничества по линии НАТО — ЕС.

Йенс Столтенберг

Reuters

© Francois Lenoir

Кроме того, для укрепления трансатлантической солидарности в военной сфере, как сообщает пресс-служба альянса, на саммите утвердят «создание двух новых командных структур для обеспечения быстрой переброски сил НАТО в регионе Атлантики и в Европе». Как отмечал ранее Йенс Столтенберг, речь идёт о новом морском командовании НАТО, которое разместится в американском Норфолке, и логистическом командовании. Базой последнего станет германский Ульм.

«Антироссийская направленность этого шага очевидна, — отмечает Коновалов. — Но, скорее, развёртывание этих центров — послание европейцам, что США никуда не уходят».

Сдерживая Россию

Сдерживание Москвы является важной темой будущего саммита. Пресс-служба НАТО отмечает, что Россия стала «более напористой после нелегальной аннексии Крыма».

Британский Королевский институт международных отношений надеется, что страны — члены альянса уделят особое внимание в Брюсселе противодействию России в Арктике. В свою очередь, американский Атлантический совет утверждает, что РФ угрожает интересам блока и в Чёрном море, поэтому нужно обсудить меры противодействия в этом регионе.

На саммите министров иностранных дел НАТО 8 июня в Брюсселе был утверждён план создания сил быстрого реагирования альянса в составе 30 механизированных батальонов, 30 авиационных эскадрилий и 30 боевых кораблей. Теперь его должны утвердить лидеры стран-членов. Новая сила будет использована в кризисных ситуациях в случае угрозы безопасности странам-членам.

По мнению экспертов, такое наращивание силы угрожает России.

«Планы по ускоренной переброске войск не могут не вызывать озабоченности в Москве, — отмечает Батюк. — Дело не только в количестве батальонов или боевых кораблей. Необходима и транспортная инфраструктура, и военные базы, и другие объекты, а это означает размещение натовской военной инфраструктуры в непосредственной близости от российских границ. Конечно, российский Генштаб вынужден всё это учитывать».

Американские солдаты в Польше. Апрель 2017 года

Reuters

© Kacper Pempel

Помимо обсуждения данного вопроса, ожидается, что страны-члены «согласуют дальнейшие меры в ответ на вызовы, исходящие с юга», — отмечено в анонсе мероприятия. Подчёркивается, что деградация ситуации в области безопасности на Ближнем Востоке и в Африке порождает угрозу терроризма и миграционное давление на государства НАТО. Ещё одна новинка — создание центра по борьбе с киберугрозами, которое должны одобрить главы государств альянса на саммите в Брюсселе.

Безумное расширение

Помимо стран — членов НАТО, в Брюсселе 11—12 июня соберутся и лидеры некоторых других государств, которые не входят в блок. Так, президенты Украины Пётр Порошенко и Грузии Георгий Маргвелашвили примут участие в отдельном саммите Украина — Грузия — НАТО. На нём планируется обсудить прогресс, достигнутый этими странами на пути в Североатлантический альянс.

Пётр Порошенко и Георгий Маргвелашвили

Reuters

© Mikhail Palinchak / Ukrainian Presidential Press Service

Однако, как сообщает украинское агентство УНИАН, Венгрия якобы готова заблокировать любое решение этого отдельного саммита из-за расхождений с Украиной по поводу закона об образовании, нарушающего права национальных меньшинств.

По мнению Батюка, в целом не в интересах НАТО давать проблемным Грузии и Украине права полноправных членов.

«С точки зрения национальных интересов, страны — члены НАТО давным-давно должны были остановить безумное расширение на восток, — считает эксперт. — Они берут на себя обязательства, которые выполнить не в состоянии. Членство Грузии и Украины в НАТО находится за гранью добра и зла. Это не вопрос XXI века».

Неясны перспективы и ещё одного государства, путь которого в НАТО будет обсуждаться на форуме. Как заявлял ранее Йенс Столтенберг, саммит в Брюсселе должен дать старт официальным переговорам о членстве Македонии в альянсе. Дорогу этому открыло подписание соглашения между премьерами Македонии и Греции Зораном Заевым и Алексисом Ципрасом о переименовании Македонии в Северную Македонию. Ранее именно спор о названии бывшей югославской республики не давал Скопье начать процесс присоединения к НАТО и ЕС.

«Возникает вопрос: как приём Македонии в НАТО скажется на безопасности блока? НАТО расширит свои обязательства в отношении страны с нестабильной политической обстановкой, и всё это может иметь весьма и весьма негативные последствия», — отмечает Батюк.

На саммите в Брюсселе также должны присутствовать лидеры нейтральных Финляндии и Швеции — Саули Ниинистё и Стефан Лёвен. Как заявил 3 июля спецпредставитель генсека Североатлантического альянса по Центральной Азии и Кавказу Джеймс Аппатурай, участие в саммите НАТО примет и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Готовясь к встрече с Путиным

С точки зрения американского дипломата Кэри Кавано, бывшего ранее американским сопредседателем Минской группы ОБСЕ, то, как пройдёт саммит в Брюсселе, повлияет на переговорные позиции американского президента Дональда Трампа во время его встречи с Владимиром Путиным в Финляндии 16 июля.

Дональд Трамп

Reuters

© Kevin Lamarque

«Важно, что встреча с Путиным проводится после саммита НАТО. Если этот саммит пройдёт хорошо, позиции Трампа в переговорах с Путиным станут сильнее; если же на саммите НАТО мы в итоге увидим атмосферу разрозненности, это ослабит позиции Трампа в общении с Путиным», — подчеркнул эксперт в интервью Fox News.

Три дня перерыва между саммитами Дональд Трамп проведёт в Великобритании.

Ранее The Times сообщала, что в Лондоне опасались, что встреча Трампа и Путина скажется на приверженности американского президента принципам НАТО. 2 июля министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович открыто заявил, что Варшава испытывает «некоторые опасения» в связи с предстоящим саммитом. В свою очередь, Йенс Столтенберг считает проведение встречи лидеров России и США «признаком не слабости, но силы».

«Переговоры с Россией полностью соответствуют политике НАТО», — заявил он 28 июня журналистам. Он также добавил: «Нам не нужна новая холодная война».

«Определённое давление со стороны стран — членов альянса на Трампа будет оказано, цель — сделать так, чтобы встреча в Хельсинки закончилась ничем», — считает Коновалов.

Однако, по мнению Батюка, маловероятно, что внешние силы могут изменить позиции президента Соединённых Штатов.