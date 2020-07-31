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В Астрахани неугодных кандидатов в депутаты "выбивают из обоймы" - Сергей Чаплыгин
31 июля 2020, 22:40 • 38 • Политика
Сергей Чаплыгин рассказал Царьграду, как подписи, собранные им в поддержку своей кампании, были признаны недействительными. Чаплыгин уверен, что в Астрахани неугодных кандидатов в депутаты "выбивают из обоймы".
Руководитель Астраханского отделения общества "Двуглавый орёл" Сергей Чаплыгин в беседе с Царьградом рассказал, как неугодных кандидатов выбивают из предвыборной гонки по самым разным основаниям.
Мы уже показывали, как и сам Сергей Чаплыгин пострадал вследствие одного из подобных ударов. Он баллотируется на выборах в гордуму, лично собирал подписи поддерживающих его в округе. Но... эксперт, проверявший подписи, посчитал, что их поставил сам кандидат. Однако есть важный нюанс: авторы подписей готовы где угодно подтвердить, что лично выступали за своего кандидата.
Сергей Чаплыгин добавил, что в 2012 году Астрахань вспоминали недобрым словом на фоне другого подобного скандала с выборами. Тогда последовала даже голодовка не согласных с решениями. С приходом нового губернатора была надежда, что "серые схемы выборов без выбора" себя изживут, отметил Чаплыгин. К сожалению, последние события показывают обратное.
Царьград будет следить за развитием этой неприятной ситуации. К слову, по словам Чаплыгина, так же, как он, пострадали уже несколько кандидатов в этой кампании. В то же время представители крупных партий никаких проблем не испытывали, в отличие от самовыдвиженцев. В этой связи Чаплыгин выдвинул предположение:
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