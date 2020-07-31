В Астрахани неугодных кандидатов в депутаты "выбивают из обоймы" - Сергей Чаплыгин

Руководитель Астраханского отделения общества "Двуглавый орёл" Сергей Чаплыгин в беседе с Царьградом рассказал, как неугодных кандидатов выбивают из предвыборной гонки по самым разным основаниям.

Мы уже показывали, как и сам Сергей Чаплыгин пострадал вследствие одного из подобных ударов. Он баллотируется на выборах в гордуму, лично собирал подписи поддерживающих его в округе. Но... эксперт, проверявший подписи, посчитал, что их поставил сам кандидат. Однако есть важный нюанс: авторы подписей готовы где угодно подтвердить, что лично выступали за своего кандидата.

Я хоть на полиграфе подтвержу, что собственноручно каждый избиратель ставил сам свою подпись. Это первое. И второе: у меня люди написали заявления в Центризбирком. Завтра мы их туда отнесём, - подчеркнул Чаплыгин. - В 9 утра состоится заседание комиссии, которая окончательно решит вопрос. И в заявлениях чёрным по белому написано, что все подписи вносились собственноручно, и подписавшиеся могут подтвердить это в любой инстанции, в том числе в суде.

Сергей Чаплыгин добавил, что в 2012 году Астрахань вспоминали недобрым словом на фоне другого подобного скандала с выборами. Тогда последовала даже голодовка не согласных с решениями. С приходом нового губернатора была надежда, что "серые схемы выборов без выбора" себя изживут, отметил Чаплыгин. К сожалению, последние события показывают обратное.

Царьград будет следить за развитием этой неприятной ситуации. К слову, по словам Чаплыгина, так же, как он, пострадали уже несколько кандидатов в этой кампании. В то же время представители крупных партий никаких проблем не испытывали, в отличие от самовыдвиженцев. В этой связи Чаплыгин выдвинул предположение: