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В Астрахани неугодных кандидатов в депутаты "выбивают из обоймы" - Сергей Чаплыгин

31 июля 2020, 22:40  •  38 • Политика
Сергей Чаплыгин рассказал Царьграду, как подписи, собранные им в поддержку своей кампании, были признаны недействительными. Чаплыгин уверен, что в Астрахани неугодных кандидатов в депутаты "выбивают из обоймы".
Руководитель Астраханского отделения общества "Двуглавый орёл" Сергей Чаплыгин в беседе с Царьградом рассказал, как неугодных кандидатов выбивают из предвыборной гонки по самым разным основаниям.
Мы уже показывали, как и сам Сергей Чаплыгин пострадал вследствие одного из подобных ударов. Он баллотируется на выборах в гордуму, лично собирал подписи поддерживающих его в округе. Но... эксперт, проверявший подписи, посчитал, что их поставил сам кандидат. Однако есть важный нюанс: авторы подписей готовы где угодно подтвердить, что лично выступали за своего кандидата.
Я хоть на полиграфе подтвержу, что собственноручно каждый избиратель ставил сам свою подпись. Это первое. И второе: у меня люди написали заявления в Центризбирком. Завтра мы их туда отнесём, - подчеркнул Чаплыгин. - В 9 утра состоится заседание комиссии, которая окончательно решит вопрос. И в заявлениях чёрным по белому написано, что все подписи вносились собственноручно, и подписавшиеся могут подтвердить это в любой инстанции, в том числе в суде.
Сергей Чаплыгин добавил, что в 2012 году Астрахань вспоминали недобрым словом на фоне другого подобного скандала с выборами. Тогда последовала даже голодовка не согласных с решениями. С приходом нового губернатора была надежда, что "серые схемы выборов без выбора" себя изживут, отметил Чаплыгин. К сожалению, последние события показывают обратное.
Царьград будет следить за развитием этой неприятной ситуации. К слову, по словам Чаплыгина, так же, как он, пострадали уже несколько кандидатов в этой кампании. В то же время представители крупных партий никаких проблем не испытывали, в отличие от самовыдвиженцев. В этой связи Чаплыгин выдвинул предположение:
Думаю, что сначала "Единая Россия" вместе со "Справедливой Россией" где-то наверху порешали эти вопросы, а затем, чтобы не возникло накладок на уровне руководства администрации… спустили всё вниз. Была, на мой взгляд, команда или пожелание беспартийных самовыдвиженцев убрать из обоймы и освободить дорогу тем, чей путь согласован. Безусловно, это лишь предположение, - резюмировал наш собеседник.

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