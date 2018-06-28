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В Ассоциации международного вещания прокомментировали запрет на въезд на Украину Поле Слиер

28 июня 2018, 16:09  •  20 • Украина
В Ассоциации международного вещания выразили сожаление в связи с недопуском корреспондента RT Полы Слиер на Украину.
 
РИА Новости
 

«AIB разочарована тем, что Поле Слиер было отказано в разрешении на въезд на Украину для освещения конференции, посвящённой свободе СМИ», — заявил глава секретариата Ассоциации международного вещания Саймон Спэнсуик.

Он отметил, что ассоциация просит украинские власти пересмотреть своё решение.

«Когда корреспонденту, который работал в Европе, на Ближнем Востоке и в Афганистане, освещая события для международной аудитории, закрывают доступ на важное мероприятии ОБСЕ, это выглядит парадоксально», — добавил Спэнсуик.

26 июня стало известно, что Слиер и российского телеведущего Евгения Примакова, которые должны были принять участие в конференции ОБСЕ по свободе прессы, не пустили на Украину.

В беседе с ФАН Примаков прокомментировал произошедшее. В МИД России назвали дискриминационным шагом недопуск российских журналистов на Украину.

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