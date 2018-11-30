В ассоциации автоперевозчиков прокомментировали ужесточение въезда на Украину

В Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП) выразили надежду, что запрет на въезд на Украину россиянам мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет не окажет сильного влияния на объёмы российских перевозок через страну.

«По идее, отечественных международных перевозчиков это ужесточение не должно коснуться, так как они выполняют свою работу в рамках Конвенции о договоре международной дорожной перевозки (КДПГ) и российско-украинского соглашения о международном автомобильном сообщении. Соответственно, их цель въезда на территорию Украины подтверждена товаросопроводительными документами. Мы надеемся, что здравый смысл возобладает и работа продолжится в прежнем режиме», — рассказал RT заместитель руководителя департамента перевозок АСМАП Евгений Антипов.

По его словам, введённое в приграничных регионах Украины военное положение также не оказало сильного влияния на работу российских перевозчиков.

«Наши компании продолжили работать в штатном режиме. За этот период на украинской территории были определённые прецеденты, спровоцированные, скажем так, представителями радикальных движений. Но после вмешательства правоохранительных органов эти инциденты были урегулированы», — пояснил Антипов.

Ранее Украина запретила въезд на территорию страны гражданам России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.