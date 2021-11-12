В армии России станет в пять раз больше Су-57: Для ВКС готовят новогодний подарок

Для военно-космических сил готовится новогодний подарок – новейшие истребители. С этой партией в армии России станет в пять раз больше Су-57.

Сразу четыре серийных истребителя пятого поколения Су-57 поступят на вооружение ещё до конца года.

"В декабре ВКС России должны быть переданы четыре серийных истребителя Су-57", - сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.

Известно, что самолёты собирают на авиационном заводе в Комсомольске-на-Амуре.

Первый серийный истребитель этой модели был передан войскам ровно год назад. Его испытания продолжаются до сих пор. Теперь в армии России станет в пять раз больше Су-57.

Су-57 является многофункциональным истребителем. Его разработала компания "Сухой". Самолёт способен уничтожать любые цели в воздухе, на земле или на поверхности воды. Его крейсерская скорость в сверхзвуковом диапазоне. Имеется инновационное бортовое оборудование, вооружение внутри фюзеляжа и радиопоглощающее покрытие.

Планируется, что к концу 2024 года в распоряжении военно-космических сил России будет уже 22 таких самолёта, а ещё через четыре года – уже 76.