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В Армении зафиксирована вспышка сибирской язвы. Источником стали коровы

30 июня 2021, 20:35  •  92 • В мире
Несколько человек заболели сибирской язвой в Гегаркуникской области Армении. По предварительным данным, люди подхватили болезнь от заражённых коров.
В Армении три жителя Гегаркуникской области заболели сибирской язвой, сообщает Минздрав страны. Уточняется, что вспышка зафиксирована в сёлах Ваневан и Торфаван Варденисского района.
Два жителя заразились в результате контакта с больными коровами, третий приходится родственником одному из них, и заболел после контакта с ним.
Состояние двух пациентов оценивается как средней тяжести, у третьего болезнь протекает легко, отмечают в Минздраве.
Специалисты референс-лабораторного центра министерства изучили образцы почвы с полей возле сёл, где проживают заражённые, однако возбудителей сибирской язвы не нашли.

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