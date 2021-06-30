В Армении зафиксирована вспышка сибирской язвы. Источником стали коровы

Несколько человек заболели сибирской язвой в Гегаркуникской области Армении. По предварительным данным, люди подхватили болезнь от заражённых коров.

В Армении три жителя Гегаркуникской области заболели сибирской язвой, сообщает Минздрав страны. Уточняется, что вспышка зафиксирована в сёлах Ваневан и Торфаван Варденисского района.

Два жителя заразились в результате контакта с больными коровами, третий приходится родственником одному из них, и заболел после контакта с ним.

Состояние двух пациентов оценивается как средней тяжести, у третьего болезнь протекает легко, отмечают в Минздраве.

Специалисты референс-лабораторного центра министерства изучили образцы почвы с полей возле сёл, где проживают заражённые, однако возбудителей сибирской язвы не нашли.