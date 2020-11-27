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В Армении рассказали о секретных переговорах Пашиняна с Путиным
27 ноября 2020, 09:35 • 64 • Политика
Лидеры обсудили проблемы, возникшие после недавнего военного конфликта
Глава правительства Армении Никол Пашинян рассказал о двух проведенных за один час переговорах с главой РФ Владимиром Путиным вокруг Нагорного Карабаха. Соответствующее заявление армянский премьер сделал в соцсетях.
Пашинян сообщил, что предметом обсуждения стали проблемы, возникшие по итогам недавнего военного конфликта на территории Нагорного Карабаха. Так, лидеры обоих государств обсудили поселения в районе Лачинского коридора, поиск жителей Армении, числившихся пропавшими без вести, проведение операции по выяснению их местонахождения, а также расположение миротворческого контингента на территории Карабаха.
Глава армянского правительства добавил, что подобные разговоры проходят на регулярной основе, и временами в день лидеры могут проводить по несколько таких бесед в день.
"Итоги проведенных дискуссий не всегда распространяются из-за их частого проведения и содержания, имеющего рабочий характер", – написал Пашинян на своей странице в "Фейсбук".
Ранее Владимир Путин заявил, что, согласно официальным данным, на территории Карабаха погибли более 4 тысяч человек, десятки тысяч получили ранения. Проблема статуса региона может решиться при восстановлении населенных пунктов и стабилизации отношений между Ереваном и Баку.
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