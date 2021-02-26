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В Армении "сдали" Пашиняна: "Саркисян в шоковом состоянии покинул Генштаб"
26 февраля 2021, 23:05 • 206 • Политика
Генштаб Армении представил президенту страны доказательства вины Пашиняна в поражении страны в войне за Нагорный Карабах. Саркисян в шоковом состоянии покинул Генштаб, сообщает источник.
Президенту Армении Армену Саркисяну представили исчерпывающие доказательства того, что премьер-министр Никол Пашинян лично виновен в поражении страны во время войны за Нагорный Карабах. Сотни фактов о нелогичных и предательских указаниях главы правительства Армении предъявили генералитет и начальник Генштаба Оник Гаспарян.
Военачальники добавили, что не изменят своего решения и будут до последнего требовать отставки проигравшего войну премьера. Источник сообщает, что президент Армении Армен Саркисян был ошарашен свалившимися на него фактами.
- пишет Telegram-канал ArmVoice.
Напомним, что противостояние армии и Пашиняна началось с очередной неуклюжей попытки премьер-министра Армении оправдаться за поражение в войне за Нагорный Карабах. Военные не позволили ему "перевести стрелки" на якобы некачественное российское оружие. В гневе Пашинян попытался обезглавить Генштаб, однако военные сами потребовали отставки премьера.
Фото: скриншот Telegram-канал ArmVoice
Больше деталей о происходящем в Армении на сайте нашего корпункта в Армении.
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