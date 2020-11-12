В Армении "полетели головы": Официальный представитель Минобороны оправдался после ухода

В Армении официальный представитель Минобороны Арцрун Ованнисян объявил о своей отставке после массовых протестов в связи с поражением страны в войне с Азербайджаном за Нагорный Карабах. О своём уходе он сообщил на персональной странице в Facebook.

Он написал, что, как и его коллеги из военного ведомства, он вёл войну в Карабахе, но не на земле или в воздухе, а в информационном пространстве. По словам Ованнисяна, он составлял сводки с фронта на основе информации, которую ему давали Генштаб Армении и Армия обороны Карабаха.

"Я был уверен, что мы победим, потому что видел, как воюют мои боевые товарищи. 9 ноября я прекратил свою деятельность на этом посту", - написал официальный представитель Минобороны Армении в соцсети.

Ованнисян добавил, что не намерен связывать свою дальнейшую жизнь с политикой, а посвятит себя вместо этого науке. В частности, он выразил желание заняться образованием и воспитанием молодого поколения.

Напомним, что после поражения Армении протестующие вышли на улицы Еревана с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна и членов его правительства. Был разгромлен офис главы правительства, а также отделение фонда Сороса. Местонахождение премьера пока неизвестно. По неподтверждённой информации, Пашинян прячется в бункере под зданием Минобороны.