В Армении подтвердили опасения Карабаха по турецким F-16

В Армении сообщили, что Турция поставляет Азербайджану истребители F-16. Как сообщил президент республики Армен Саркисян, Турция, которая состоит в НАТО, снабжает азербайджанцев не только дронами, но и истребителями, а также оказывает помощь персоналом - советниками, наёмниками.

Об этом же ранее заявляли и власти Нагорного Карабаха. В частности, президент непризнанной республики Араик Арутюнян на экстренном заседании Совбеза заявлял, что военнослужащие сбили турецкий самолёт F-16.

Ранее власти Армении и Нагорного Карабаха объявили о мобилизации воинских составов и введении военного положения.

Стоит отметить, что в Турции по-своему расценивают эскалацию конфликта между Арменией и Азербайджаном. Власти страны накануне обрушились с обвинениями на Армению за якобы устроенную провокацию против Баку.

В понедельник, 28 сентября, президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что настало время "покончить с оккупацией Арменией азербайджанских земель".