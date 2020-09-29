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В Армении подтвердили опасения Карабаха по турецким F-16
29 сентября 2020, 11:50 • 41 • В мире
Президент Армении заявил о помощи Турции Азербайджану истребителями F-16. Ранее о снабжении Азербайджана турецкими истребителями заявляли и в Нагорном Карабахе.
В Армении сообщили, что Турция поставляет Азербайджану истребители F-16. Как сообщил президент республики Армен Саркисян, Турция, которая состоит в НАТО, снабжает азербайджанцев не только дронами, но и истребителями, а также оказывает помощь персоналом - советниками, наёмниками.
Об этом же ранее заявляли и власти Нагорного Карабаха. В частности, президент непризнанной республики Араик Арутюнян на экстренном заседании Совбеза заявлял, что военнослужащие сбили турецкий самолёт F-16.
Ранее власти Армении и Нагорного Карабаха объявили о мобилизации воинских составов и введении военного положения.
Стоит отметить, что в Турции по-своему расценивают эскалацию конфликта между Арменией и Азербайджаном. Власти страны накануне обрушились с обвинениями на Армению за якобы устроенную провокацию против Баку.
В понедельник, 28 сентября, президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что настало время "покончить с оккупацией Арменией азербайджанских земель".
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