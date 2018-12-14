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В Армении отправили под стражу российского военного

14 декабря 2018, 00:24  •  47 • В мире
Суд в Армении арестовал российского военного. Ранее генпрокуратура Армении сообщила о задержании российского военного в Гюмри. Мужчина подозревается в нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть.
В Армении по решению суда был арестован российский военный. Как рассказал начальник службы по связям с общественностью и СМИ Высшего судебного совета республики Арман Хачатрян, мужчина был отправлен под стражу по подозрению в нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть.
При этом, как сообщает "РИА Новости", какие обвинения предъявлены гражданину РФ, не сообщается.
Неясно также, где военный будет находиться под арестом. На текущий момент известно, что дело об избрании меры пресечения гражданину рассматривалось в суде Ширакской области.
По информации ТАСС, мужчина был задержан по обвинению в избиении 57-летней женщины 2 декабря в Гюмри. От полученных травм пострадавшая скончалась.
Ранее Генпрокуратура Армении сообщила о задержании российского военного в Гюмри. По информации из источников "Sputnik Армения", военнослужащий задержан по согласованию с российской стороной.

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